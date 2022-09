Bình Dương chỉ đạo khẩn sau vụ cháy làm nhiều người chết ở quán karaoke

TPO - Ngoài việc chỉ đạo ngành chức năng điều tra nguyên nhân, tích cực theo dõi sức khỏe các nạn nhân, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong… Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị tổng kiểm tra các quán karaoke trên toàn địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thông tin về vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, bước đầu ngành chức năng báo cáo có 12 người tử vong, 1 người nguy kịch khó qua khỏi và khoảng 10 người khác bị thương nhẹ và sức khỏe ổn định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương, cho hay đã phân công Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đến hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke vì có thể nhiều người đang mắc kẹt chưa được tìm thấy. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy; Tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người thân các nạn nhân tử vong.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, sau khi điều tra, nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ xử lý nghiêm theo quy định, ai bao che sẽ bị xử lý nặng.

“Sau khi xử lý xong vụ cháy, các ngành, địa phương tổng rà soát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho hay.

Đại diện Bệnh viện đa khoa An Phú (nơi đang cấp cứu và lưu thi thể nạn nhân để phục vụ điều tra), cho biết lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn, chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương, có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca chủ yếu bị ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh.