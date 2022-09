Cháy quán karaoke, hơn 10 người chết ở Bình Dương: Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết

Sáng nay (7/9), nhiều người bị thương trong vụ cháy quán Karaoke An Phú đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa An Phú, lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn, chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương, có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca chủ yếu bị ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 12 người tử vong, 1 người bị thương rất nặng và hơn 10 người bị thương nhẹ Lãnh đạo TP Thuận An đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo vụ việc, đồng thời đến Bệnh viện đa khoa An Phú để thăm các nạn nhân đang điều trị tại đây Link gốc: https://nld.com.vn/video/video-nan-nhan-vu-chay-quan-karaoke-o-binh-duong-ke-ve-giay-phut-thoat-chet-20220907090508503.htm Theo Người Lao Động