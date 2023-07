Thúc đẩy xác minh việc ‘quân nhân hi sinh 55 năm vẫn chưa được công nhận liệt sỹ’

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Hoàng Ngọc Chiềm, trú tại thôn Nội 1, xã Đồng Du (Bình Lục, Hà Nam) kiến nghị sự việc: Quân nhân Trần Văn Chung (người trong nội tộc của ông Chiềm) đã chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng từ năm 1968, nhưng đến nay chưa được công nhận liệt sĩ. Năm 2001, họ tộc của quân nhân Trần Văn Chung đã có đơn đề nghị (với xác nhận của Đảng uỷ, UBND xã Đồng Du) truy tặng liệt sĩ cho quân nhân Chung nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND xã Đồng Du đã cung cấp Biên bản làm việc về sự việc này, qua đó cho biết: Để giải quyết việc trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Lục đã cử cán bộ tới địa phương để làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Đồng Du và đại diện thân nhân của quân nhân Trần Văn Chung. Theo nhận định tại cuộc làm việc, việc quân nhân Chung đi bộ đội đã được Nhà máy xuất khẩu đồ hộp Nam Hà (nơi ông Chung công tác rồi nhập ngũ từ nơi này vào năm 1967) xác nhận, nhưng chưa có căn cứ quân nhân Chung đã hy sinh. Do vậy, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Lục tham gia cuộc họp đề nghị gia đình phối hợp, tiếp tục tìm thêm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ về việc quân nhân Chung đã hy sinh. Việc hoàn thiện hồ sơ gia đình cần làm từ địa phương.

2. Đơn của bà Phạm Thị Mai, trú tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) khiếu nại việc bà và anh Nguyễn Mạnh Thắng (con bà Mai) có nhà đất riêng biệt, đều nằm trong diện bị giải toả để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển-Ngọc Hồi. Năm 2018, bà Mai, anh Thắng nhận được giấy mời đến UBND xã Tứ Hiệp để bốc thăm vị trí thửa đất mà họ được tái định cư, nhưng sau đó anh Thắng lại bị huỷ kết quả bốc thăm đất tái định cư mà không rõ lý do. Trước sự việc này, UBND huyện Thanh Trì có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Thửa đất 64,5 m2 tại xã Tứ Hiệp được vợ chồng bà Phạm Thị Mai viết giấy tặng cho anh Nguyễn Mạnh Thắng (sinh 15/9/1992) vào ngày 2/2/2010, khi anh Thắng chưa đủ 18 tuổi. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, do chưa đủ 18 tuổi, nên việc cho bất động sản nói trên không có hiệu lực pháp luật, nên thửa đất 64,5 m2 vẫn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Mai. Do anh Thắng không đủ điều kiện kê khai mảnh đất trên nên Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Trì đã tham mưu cho UBND huyện huỷ kết quả bốc thăm vị trí đất tái định cư đối với anh Thắng, và việc cấp đất tái định cư nói trên chỉ dành một suất cho vợ chồng bà Mai.

3. Đơn của anh Nguyễn Thành Luân, trú tại Tổ dân phố Xuân Lộc 1 (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho anh Bùi Mạnh Phú, trú tại thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình) thuê ô tô để tự lái từ ngày 23-26/2/2022, nhưng sau đó anh Phú đã mang ô tô đi cầm cố, không trả lại xe cho anh Luân. Khi sự việc xảy ra, anh Luân đã trình báo sự việc tới Công an thành phố Hoà Bình và Công an quận Bắc Từ Liêm nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết thoả đáng. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Thanh tra Công an tỉnh Hoà Bình đã có văn bản trả lời, cho biết đã chuyển đơn của anh Luân đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hoà Bình (PC02) để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.