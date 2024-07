Thử vai chuyên viên tiếp thị số, sinh viên Digital Marketing HUTECH tự tin chinh phục thế giới số

Trong thời đại mà công nghệ và mạng xã hội đang dần thay đổi các phương thức quảng bá dịch vụ, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần nền tảng tiếp thị số để tiếp cận khách hàng mục tiêu lớn hơn. Với những nét đặc thù đáp ứng yêu cầu đó, Digital Marketing là ngành học “trendy” đang thu hút nhiều bạn trẻ theo đuổi.

Chọn một ngành học hot, người học cũng phải làm thế nào để tăng sức cạnh tranh. Học thực chiến chính là một trong những đặc sản không thể thiếu khi nhắc đến ngành Digital Marketing Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sinh viên liên tục có cơ hội cọ xát để củng cố bản lĩnh của một chuyên viên tiếp thị số thực thụ ngay tại giảng đường.

Môi trường đại học ứng dụng cao: Học là phải làm

Học Digital Marketing cần lắm một môi trường thực nghiệm từ sớm, bởi nếu không tích lũy trải nghiệm thì khó có thể tạo ra những ý tưởng tiếp thị thỏa mãn tâm lý thị trường và người tiêu dùng. Hiểu rõ yêu cầu này, thực học thực làm trở thành nguyên tắc hàng đầu đối với một trường đại học định hướng đào tạo ứng dụng như HUTECH.

Với phòng thực hành Digital Marketing hiện đại ngay tại giảng đường, sinh viên thực hiện những công việc không khác gì các chuyên viên tiếp thị số tại doanh nghiệp như nghiên cứu khách hàng/đối thủ, lập kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng số, thiết kế hình ảnh, chạy quảng cáo đa kênh, SEO từ khoá. Các bạn còn học cách sử dụng thành thạo các công cụ SEO, PPC, Affiliate Marketing, Google Analytics, Facebook Insight - vốn là những công cụ hỗ trợ đắc lực để tối ưu hóa chiến lược Digital Marketing.

Một kiểu thực hành để phát huy kỹ năng chuyên môn khác thú vị không kém là học theo phương thức nhập vai vào các vị trí như SEO Manager, Content Marketing Specialist, Social Media Manager, Digital Marketing Manager,… như môi trường marketing chuyên nghiệp của doanh nghiệp hay agency. Cách làm này giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào xây dựng và triển khai các chiến lược marketing, bước đầu hình dung tính chất công việc cụ thể, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng xử lý tình huống, phản biện các vấn đề chuyên môn.

Không dừng việc học chỉ ở giảng đường, sinh viên Digital Marketing HUTECH còn tích cực dấn thân vào những đấu trường Marketing số - MIB Talent, Wake up your talent, I-HUTECH Open BIZ Got talent. Đây là những diễn đàn để vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các case-study cụ thể, thử sức vận hành cả một chiến lược truyền thông quảng bá và kinh doanh dòng sản phẩm. Dấn thân và trải nghiệm, các bạn khẳng định năng lực và bản lĩnh của một chuyên gia tiếp thị số thực thụ trong tương lai.

Hội thảo chuyên ngành, vi vu doanh nghiệp: Cầu nối cập nhật xu hướng thực tế

Tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, mục tiêu mà mỗi doanh nghiệp sẽ có những chiến lược quảng cáo tiếp thị phù hợp nhằm tiếp cận thị trường và song hành với các xu hướng đương thời. Học theo phương pháp thực chiến ngay tại giảng đường là vô cùng cần thiết, nhưng sẽ tối ưu hơn nếu như có cả sự kết hợp với phương pháp học từ những chuyên gia làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Với nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực, hơn ai hết, những chuyên gia này có góc nhìn đa chiều, bám sát thực tế của ngành quảng cáo - tiếp thị hiện đại để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ tiếp nối. Những Workshop “Đón kỷ nguyên số, xây dựng kỹ năng cần thiết vào ngành Digital Marketing”, các hội thảo chuyên đề “Hội nhập doanh nghiệp thời 4.0 - Nghề Digital Marketing”, “Xu hướng Digital Marketing trong thời kỳ 4.0” mà HUTECH tổ chức liên tục chính là nhằm mục tiêu đó.

Không phải tìm kiếm đâu xa xôi, chính những buổi đối thoại trực tiếp với người sành sỏi là điểm hẹn lý tưởng để sinh viên bỏ túi những vấn đề liên quan đến vai trò của số hóa trong sự phát triển doanh nghiệp, cách xây dựng tư duy tiếp thị theo xu hướng chuyển đổi số, cách triển khai chiến lược marketing tiếp cận được với người tiêu dùng hiệu quả trong thời kỳ 4.0 và tối ưu hóa doanh thu cho doanh nghiệp.

Hiểu biết thực tiễn của sinh viên Digital Marketing HUTECH còn mở rộng biên độ qua các chuyến tham quan kiến tập doanh nghiệp như Công ty CP Giải pháp nền tảng số Việt Nam (DSV), Công ty CP CleverGroup để tìm hiểu về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đối tượng khách hàng mục tiêu, các định hướng phát triển thương hiệu. Hiểu biết cặn kẽ về môi trường làm việc tương lai, yêu cầu đối với nguồn nhân lực của doanh nghiệp là bước chuẩn bị cơ bản để các bạn tự tin đảm nhiệm vị trí chuyên viên tiếp thị số trong các doanh nghiệp lớn ngay khi tốt nghiệp.