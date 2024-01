Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân Hải Dương

TPO - Ngày 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác có chuyến thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công ty Kefico thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, trong KCN Đại An, tỉnh Hải Dương.

Lấy con người là trung tâm để phát triển

Tại buổi gặp gỡ công nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước đạt 5,05% thuộc nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới; an sinh xã hội và đời sống người dân được cải thiện; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt kết quả toàn diện, nổi bật; uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên.

Một trong những thành tựu, kết quả nổi bật trong năm 2023 là tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Mục tiêu cuối cùng là đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hạnh phúc, ấm no, năm sau cao hơn năm trước, trong đó có các công nhân, người lao động.

Thủ tướng đánh giá năm 2023, tỉnh Hải Dương đã làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8%, thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra, quan tâm làm tốt bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thành tựu chung của đất nước, có đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động, trong đó các công nhân, người lao động tại Hải Dương. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ công nhân đối với sự nghiệp chung.

Xây nhà ở xã hội cho công nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, cần hết sức coi trọng việc phát triển văn hóa, các thiết chế văn hóa theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa còn là dân tộc còn.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Hải Dương cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của công đoàn cùng các cấp chính quyền, các doanh nghiệp.

Theo đó, cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường… phù hợp với tình hình, điều kiện đất nước và địa phương.

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là không để ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động…, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân có một cái Tết trọn vẹn.

Thủ tướng cũng lưu ý Hải Dương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nhiều lễ hội truyền thống nên sau Tết cần tổ chức tốt cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội an toàn, lành mạnh, vui tươi.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.