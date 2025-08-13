Thủ tướng: Lỗi nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn hàng không

TPO - Thủ tướng yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tuân thủ nghiêm các quy định và tiêu chuẩn an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hệ số đúng giờ khởi hành theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm bay đúng giờ, an ninh an toàn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 21 ngày 12/8 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Chỉ thị nêu, trong những năm qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đã xảy ra một số sự cố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, đặc biệt là sự cố hai tàu bay va chạm tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; tình trạng hủy chuyến, chậm chuyến bay kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại cảng hàng không, tạo dư luận không tốt…

Thủ tướng yêu cầu các hãng hàng không khởi hành đúng giờ, đảm bảo an toàn.

Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, Thủ tướng Chính phủ quán triệt mục tiêu, nguyên tắc: "Không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì"; "Không có vi phạm nào là vi phạm nhỏ; lỗi nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát tổng thể, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không đáp ứng các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định hiện hành.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng Luật hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế) nhằm hoàn thiện các chính sách về an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối tại cảng hàng không, trên tàu bay, cơ sở hạ tầng hàng không.

Sửa đổi quy định về quản lý tàu bay không người lái

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đáp ứng yêu cầu sử dụng và quản lý trong thực tiễn.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng và triển khai phương án nhằm chủ động đối phó với hoạt động sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả Nghị định số 139/2024 của Chính phủ, quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay.

Các hãng hàng không Việt Nam tuân thủ nghiêm các quy định và tiêu chuẩn an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hệ số đúng giờ khởi hành theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người vận chuyển, công khai minh bạch, xây dựng văn hoá an toàn hàng không, văn hoá phục vụ hành khách.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam quán triệt toàn bộ nhân viên hàng không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và quy trình tác nghiệp; đặc biệt đội ngũ kiểm soát viên không lưu tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình, hướng dẫn trong công tác điều hành bay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay.