Thứ trưởng Bộ Y tế: Đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở gây ngộ độc

TPO - Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, phải đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở gây ngộ độc, yêu cầu khắc phục đúng quy định trước khi hoạt động trở lại, tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

Chiều 1/6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi về tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, với hàng nghìn người bị ngộ độc từ đầu năm 2024 đến nay. Bộ Y tế và các đơn vị liên quan có hành động cụ thể nào trước tình trạng này?

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 2.100 người mắc, 6 người tử vong.

Bộ Y tế đã yêu cầu Cục An toàn thực phẩm tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đảm bảo răn đe kịp thời.

Cụ thể, đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại đột xuất một số cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và đã xử phạt hơn 11,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cục An toàn thực phẩm đã chuyển cơ quan công an 1 vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm.

Ông Tuyên cũng cho biết, Bộ Y tế đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; kiên quyết không để các cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp), không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm vẫn hoạt động.

Bộ Y tế cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, sản xuất nông, lâm sản, nhất là các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, ngành Y tế yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu gom các nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát an toàn thực phẩm để cung cấp cho bếp ăn tập thể các công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, phải đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở gây ngộ độc, yêu cầu khắc phục đúng quy định trước khi hoạt động trở lại, tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đến cùng, xác định rõ nguyên nhân vụ việc.