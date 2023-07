Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 868 về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Quyết định bổ nhiệm ông An có hiệu lực từ ngày 19/7/2023.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng Thành viên EVN và ông Đặng Hoàng An có trách nhiệm thi hành quyết định.

Trước đó, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN nghỉ hưu từ ngày 1/5/2023.

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông An đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Năng lượng điện tại CH Séc và Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á (Thái Lan). Ông An thông thạo các ngoại ngữ: Anh, Tiệp Khắc.

Ông An từng trải qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo quản lý ngành điện như: Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (1993 đến 2004); Trưởng Ban Kỹ thuật Lưới điện EVN (2004 đến 2006); Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (2006 đến 2007); Trưởng Ban Kế hoạch EVN (2007 đến 2008); Phó tổng Giám đốc EVN (2008 đến 2015), Tổng giám đốc EVN (từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2018).

Từ tháng 5/2018 đến nay, ông An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.