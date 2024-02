Thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt, hết cảnh chờ hàng giờ vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Tết

TPO - Năm nay, đến lễ ở Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), người dân và du khách không phải dùng tiền mặt để trả các dịch vụ như mua sắm đồ lễ, gửi xe, ăn uống...

Từ ngày 9/2, thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã chủ trì, đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công ty VETC, Công ty MK Vision và các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc.

Bên cạnh đó, với việc áp dụng thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại các địa điểm trên, Công an quận Tây Hồ đã có các biện pháp để thu phí đúng giá quy định, đảm bảo an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy với các địa điểm khác trên địa bàn.

Ông Nguyễn Danh Thụ - Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, nhằm đảm bảo nhu cầu trông giữ phương tiện của du khách thập phương đến với Phủ Tây Hồ, năm nay, quận Tây Hồ đã bố trí 4 điểm trông giữ phương tiện xung quanh Phủ Tây Hồ, đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động trông giữ phương tiện.