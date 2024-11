Thông tin mới về cuộc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên thượng nguồn sông Hương

TPO - Bên cạnh lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) và các cơ quan chức năng địa phương, một nhóm thiện nguyện Quảng Nam - Đà Nẵng cùng hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân lặn tìm người mất tích trên thượng nguồn sông Hương.

Chiều 22/11, mặc dù thời tiết bất lợi, mưa lớn, nước thượng nguồn sông Hương dâng cao, chảy mạnh, nhưng lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh TT-Huế vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân gặp nạn mất tích trong vụ xe tải chở rác lao xuống thượng nguồn sông Hương (nhánh Hữu Trạch) từ cầu treo Bình Thành.

Bên cạnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh TT-Huế hiện miệt mài tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người mất tích từ suốt 2 ngày nay, công tác này còn có sự tham gia của lực lượng thiện nguyện đến từ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Theo đó, đội xe 0 đồng Quảng Nam - Đà Nẵng với 8 thành viên lặn chuyên nghiệp, 1 tàu lặn chuyên dụng, 2 canô… cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Do thời tiết diễn biến xấu, mưa lớn, nước sông phía thượng nguồn dâng cao, nước rất đục, nên hoạt động tìm kiếm của các lực lượng chức năng và đội thiện nguyện gặp nhiều khó khăn.

Trong ngày, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đã mở rộng bán kính tìm kiếm nạn nhân mất tích lên 7km, gần ngã ba Tuần (TP. Huế), thay vì sát chân cầu Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) như phạm vi triển khai vào hôm qua. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Thêm khó khăn khác cho lực lượng chức năng trong hoạt động tìm kiếm, kể từ 9h sáng nay, thủy điện trên thượng nguồn sông Hương tái vận hành điều tiết nước hồ chứa qua tràn và turbine với lưu lượng 300m3/s, sau thời gian ngắn giảm lượng xả để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lý do, theo dự báo thời tiết, từ ngày 22-24/11, tại TT-Huế có mưa, có nơi mưa rất to. Tổng mưa cả đợt phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế và các cơ quan chức năng thống nhất tiếp tục vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bình Điền.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế còn yêu cầu lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm người mất tích theo chỉ đạo của người có thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các địa phương triển khai tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện an toàn không được phép hoạt động trên phạm vi sông thuộc hạ du hồ chứa Bình Điền.

Như tin đã đưa, vào sáng 21/11, anh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP. Huế) điều khiển xe chở rác mang BKS 75C – 044.83 lưu thông qua cầu Bình Thành (thuộc Tỉnh lộ 12D) theo lộ trình từ Quốc lộ 49 vào UBND xã Bình Thành. Trên xe có ông Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP. Huế).

Khi xe lưu thông ra giữa cầu treo Bình Thành, do bị mất lái, phương tiện chở rác đã va chạm với lan can cầu bên phải theo hướng di chuyển, làm cả xe và người rơi xuống sông Hương.