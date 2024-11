Gần 100 chiến sĩ công an, người nhái, lực lượng địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hương

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, người nhái và các lực lượng phối hợp đã tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau khi xe tải chở rác đâm sập lan can cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), rơi xuống sông Hương.

Đến chiều muộn ngày 21/11, lực lượng công an, cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân là công nhân môi trường bị mất tích sau khi xe tải chở rác đâm sập lan can cầu treo Bình Thành, rơi xuống sông Hương đoạn chảy qua xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Theo tìm hiểu của PV, thời điểm xảy ra tai nạn, mực nước trên sông Hương dâng cao vào mùa mưa lũ gây khó khăn, nguy hiểm cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, thợ lặn thuộc lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp Cảnh sát giao thông, công an thị xã, an ninh cơ sở, chính quyền địa phương, ngành giao thông vận tải tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ 2 nạn nhân mất tích. Quân số thuộc các lực lượng, cơ quan chức năng phối hợp tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người mất tích khoảng 100 người.

Thủy điện Bình Điền vùng thượng nguồn sông Hương cũng được yêu cầu giảm lưu lượng xả nước qua tràn, góp phần làm giảm mực nước sông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Xác minh của cơ quan chức năng, sau khi rơi xuống sông Hương cùng xe tải chuyên dụng chở rác, 2 công nhân thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế đã thoát được ra khỏi khoang lái, bơi theo dòng nước chảy xiết khoảng 200m thì chìm dần, sau đó mất tích.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp Công an thị xã Hương Trà và các sở, ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm cứu nạn và củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại hiện trường, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Sở GTVT tỉnh sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm cứu nạn, đánh giá lại mức độ vụ việc ảnh hưởng đến an toàn cầu treo để tổ chức giao thông cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Như tin đã thông tin, vào sáng 21/11, anh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP. Huế) điều khiển xe chở rác mang BKS 75C - 04483 lưu thông qua cầu Bình Thành (thuộc Tỉnh lộ 12D) theo lộ trình từ thông theo đường từ hướng Quốc lộ 49 vào UBND xã Bình Thành. Trên xe có ông Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP. Huế).

Khi xe lưu thông ra giữa cầu treo Bình Thành, do bị mất lái, phương tiện chở rác đã va chạm với lan can cầu bên phải, làm cả xe và người rơi xuống sông.