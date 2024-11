Gia cảnh đáng thương của nam công nhân mất tích trên sông Hương

TPO - Anh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP. Huế), nạn nhân mất tích trong vụ xe tải chở rác rơi xuống sông Hương khi lưu thông qua cầu treo Bình Thành, lập gia đình 5 năm trước. Vợ anh hiện mang bầu sắp sinh thì người chồng xảy ra sự việc đau lòng.

Chiều tối 21/11, tại đoạn sông Hương chảy qua cầu Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an, thợ lặn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thừa Thiên-Huế phối hợp cảnh sát giao thông, công an thị xã, an ninh cơ sở, chính quyền địa phương, ngành giao thông vận tải tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ 2 nạn nhân Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP. Huế) và Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP. Huế) bị mất tích rơi xuống sông mất tích khi lưu thông cùng xe tải chuyên dụng chở rác qua cầu.

Trên đôi bờ sông Hương đoạn gần cầu treo Bình Thành, rất nhiều người dân có mặt để theo dõi lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ. Nhiều người trong số đó là thân nhân của 2 công nhân môi trường bị mất tích.

Cũng trên đoạn bờ sông này, người nhà nạn nhân đã lập ban thờ tạm cầu mong điều kỳ diệu xảy ra đối với người gặp nạn mất tích. Ông Xuân (62 tuổi, bác ruột của nạn nhân Tín) cho biết, hơn 7 giờ sáng hôm nay, ông nhận tin báo cháu gặp nạn tại cầu Bình Thành nên tức tốc chạy lên hiện trường để nắm sự việc và trông ngóng hoạt động tìm kiếm của lực lượng chức năng.

Ông Xuân kể, anh Tín hiện còn người mẹ già và người vợ mang thai con đầu lòng chuẩn bị sinh nở. “Khoảng 5 năm trước, cháu Tín lập gia đình, đến gần đây vợ mang bầu đứa con đầu lòng, sắp sinh nở thì cháu trai tôi lại gặp nạn. Điều kiện gia đình cháu khá vất vả, Tín rất chăm chỉ làm việc. Sự việc đau lòng xảy ra quá bất ngờ, gia đình giờ chỉ còn mong chờ vào phép màu để cháu bình an về với gia đình", ông Xuân bày tỏ.

Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, 2 nạn nhân Tôn Thất Tín và Nguyễn Đăng Thanh là công nhân thuộc Xí nghiệp Môi trường Bắc sông Hương. Ông Thanh có thời gian làm công nhân môi trường đã 18 năm. Còn anh Tín làm công nhân môi trường 7 năm. Công ty hiện tập trung phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn 2 nạn nhân mất tích, sau đó sẽ có phương án để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng 21/11, anh Tôn Thất Tín điều khiển xe chở rác mang BKS 75C – 044.83 lưu thông qua cầu Bình Thành (thuộc Tỉnh lộ 12D) theo lộ trình từ Quốc lộ 49 vào UBND xã Bình Thành. Trên xe có ông Nguyễn Đăng Thanh.

Khi xe lưu thông ra giữa cầu treo Bình Thành, do bị mất lái, phương tiện chở rác đã va chạm với lan can cầu bên phải theo hướng di chuyển, làm cả xe và người rơi xuống sông Hương.