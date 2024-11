Huy động hàng chục người dùng flycam, mô tô nước, cano... tìm nam sinh mất tích khi tắm biển

TPO - Phát hiện hai học sinh đuối nước, người dân Đà Nẵng lập tức ứng cứu nhưng chỉ cứu được một em.

Ngày 11/11, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm học sinh mất tích khi tắm biển Đà Nẵng.

Chiều 10/11, em K.D. (14 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) đi tắm biển cùng em Đ.M. (trú huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng) tại bãi tắm Sao Biển (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Sau đó một số người phát hiện 2 em học sinh trên có dấu hiệu đuối nước nên nhanh chóng ứng cứu. Tuy nhiên người dân chỉ cứu được em Đ.M; còn em K.D. bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng Non Nước (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cùng các lực lượng chức năng đã huy động cán bộ chiến sĩ, mô tô nước, ca nô tìm kiếm em K.D. Do sóng to, gió lớn nên việc tìm kiếm khá khó khăn.

Các đội cứu hộ khẩn cấp ở Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã dùng flycam bay tìm kiếm trên biển, từ bãi tắm Sao Biển nhưng đến chiều 11/11 vẫn chưa tìm thấy.

Trước đó, vào tháng 4/2024, hai anh em song sinh (14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) tắm ở bãi biển trên địa bàn quận cũng bị sóng cuốn mất tích.