Thí sinh với điểm ở Top đầu kỳ thi Đánh giá Năng lực trúng tuyển vào ĐH Duy Tân

Với số điểm 912/1200 trong kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2023, Hoàng Đạt Thành đã nhận được Học bổng Bán phần từ ĐH Duy Tân để theo đuổi ngành Digital Marketing mà bản thân yêu thích.

Không thể phủ nhận, Đắk Lắk là mảnh đất trù phú nuôi dưỡng nhiều nhân tài cho đất nước. Minh chứng cho điều này là những tấm gương sáng điểm cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT qua các năm đang học tập tại Đại học (ĐH) Duy Tân như:

Đinh Thị Hoài Nhi đạt 29,5/30 điểm năm 2022,

Lý Thị Mến đạt 29,75/30 năm 2021,

Phan Quỳnh Như với 27,05/30 điểm năm 2021,

…

và mới đây nhất, với số điểm 912/1200, Hoàng Đạt Thành đã lọt vào Top 2.63% thí sinh có điểm thi cao nhất nước trong kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2023. Ngay khi lựa chọn học tập tại ĐH Duy Tân, Đạt Thành đã nhận được Học bổng Bán phần từ ĐH Duy Tân để theo đuổi ngành Digital Marketing mà bản thân yêu thích.

Bản lĩnh Gen Z xếp Top 2.63% thí sinh điểm cao nhất cả nước

Sinh ra và lớn lên ở thôn Buôn Jung 2, xã Ea Yông (Đắk Lắk), cậu học trò Hoàng Đạt Thành trưởng thành trong gia đình có ba làm công nhân xí nghiệp, mẹ làm giáo viên tiểu học. Tuy điều kiện kinh tế không quá khó khăn nhưng Đạt Thành thấu hiểu những lo toan, gánh nặng và cả sự kỳ vọng của ba mẹ dành cho mình. Chính vì lẽ đó, khát vọng đến với giảng đường đại học và hiện thực hóa ước mơ trở thành “dân Digital Marketing” chính hiệu đã không ngừng thôi thúc trong em.

Là một Gen Z bản lĩnh, quyết đoán và có lập trường khá vững vàng, Đạt Thành luôn nhận được sự tin tưởng của ba mẹ, sự tín nhiệm của thầy cô và sự cảm mến của bạn bè. Không phụ lòng mong mỏi, trong kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh vừa qua, Đạt Thành đã xuất sắc đạt 912/1200 điểm, trong đó:

Toán Logic - Phân tích Số liệu đạt 241 điểm,

Khoa học Tự nhiên đạt 223 điểm,

Khoa học Xã hội đạt 188 điểm,

…

Với điểm số khá cao, em đã ghi danh tên mình trong Top 2.63% thí sinh có điểm cao nhất nước. Khiêm tốn với thành quả mà bản thân đạt được, Đạt Thành cho rằng sự chăm chỉ rèn luyện chính là yếu tố mấu chốt giúp em đạt được điểm cao trong thi cử.

Nói về quá trình học tập, Đạt Thành luôn tự ý thức được tầm quan trọng của việc học và tìm ra những cách học “lạ” nhưng hiệu quả. Em đã nỗ lực học toàn diện các môn học và dốc hết sức lực “chạy đua” trong thời điểm nước rút của năm lớp 12. Chia sẻ về bí quyết học tập hiệu quả, Đạt Thành cho biết: “Kỳ thi Đánh giá Năng lực có rất nhiều thí sinh tham dự, tính cạnh tranh khá cao và yêu cầu phải nắm vững kiến thức tổng hợp, toàn diện ở nội dung tiếng Anh, tiếng Việt, Toán Logic - Phân tích Số liệu,... Do đó, không thể chỉ ôn tập trong thời gian ngắn mà là cả quá trình tích luỹ qua nhiều năm học. Một phần nhờ việc nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, thêm vào đó, em còn chịu khó lên mạng tìm tòi, học hỏi từ nhiều nguồn tư liệu uy tín. Bản thân em không đề cao việc chạy đua thành tích mà quan niệm học để hiểu, để biết, không vì điểm số. Nhờ việc chắt lọc thông tin, tập trung nghe thầy cô giảng, cố gắng ghi nhớ và hiểu bản chất kiến thức ngay ở trên lớp, em mới có thể nhớ lâu vậy.

Ngoài ra, em còn ôn tập bài cũ, tìm tòi nhiều dạng bài mới và thường xuyên luyện đề để nâng cao trình độ. Đối với những dạng đề mới, phải xem kỹ cách thức triển khai, quan trọng là tìm ra cách giải riêng cho mình và tự tìm các mẹo trong lúc làm bài tập. Trước mỗi kỳ thi, em không quá áp lực hay gò bó bản thân phải dành nhiều thời gian cho việc học. Cân đối giữa giải trí, luyện tập thể thao và học tập là bí quyết để giữ cho tinh thần thoải mái, sức khỏe ổn định và việc học tự khắc sẽ trở nên hiệu quả hơn. Trong quá trình làm bài, em chỉ cần cố gắng hết sức phân tích đề, rà soát bộ nhớ về các kiến thức đã học. Ví như phần thi Toán Logic - Phân tích Số liệu không quá khó để giải quyết, chỉ cần bình tĩnh phân tích câu hỏi thì mình sẽ dễ dàng vượt qua, bởi lẽ những câu hỏi chỉ mang tính chất… ‘gây rối’ chứ thực chất nó không khó như bạn nghĩ.”

Học ngành Digital Marketing: Thỏa mãn đam mê chinh phục trong Thời đại Số

Với sự nhạy bén, sáng tạo cùng niềm đam mê chinh phục trong Thời đại Số, Đạt Thành không ngần ngại chia sẻ ước mơ muốn trở thành “dân Digital Marketing” chính hiệu. Em cho biết bản thân rất yêu thích lĩnh vực này và cực kỳ hứng thú với việc nghiên cứu các chiến dịch quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm,… tối ưu nhất khi Thời đại Công nghệ Số lên ngôi. Sau một thời gian tìm hiểu, Đạt Thành kiên định xét tuyển Nguyện vọng 1 ngành Digital Marketing và lựa chọn ĐH Duy Tân là mảnh đất ươm mầm khát vọng của bản thân về con đường sự nghiệp trong tương lai. “Ba mẹ em luôn tin tưởng vào lập trường và sự quyết đoán của em nên việc lựa chọn ngành học hay trường đại học đều nhận được sự ủng hộ và những lời động viên cố gắng. Ba mẹ có nói rằng ‘Tương lai của con nên con phải là người quyết định và tự chịu trách nhiệm, ba mẹ chỉ mong con tìm được một môi trường học tập tốt nhất, phù hợp nhất.’”, Đạt Thành chia sẻ.

Kiên quyết “chịu trách nhiệm” với ước muốn theo học nhóm ngành của các “phù thủy thương hiệu”, Đạt Thành tìm hiểu rất kỹ về ngành Digital Marketing cũng như môi trường học tập và triển vọng nghề nghiệp liên quan. Lý do lựa chọn ngành học này ở ĐH Duy Tân của Đạt Thành khá thuyết phục: “Em tìm hiểu rất nhiều từ các nguồn thông tin trên website, báo đài, lắng nghe kinh nghiệm của các anh chị đi trước và nghĩ rằng ngành học này quả là thú vị. Vừa hay bản thân em cũng là người yêu thích vận dụng công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số hiện đại để phân tích dữ liệu, phát triển kinh doanh,… Hơn hết, ĐH Duy Tân còn có môi trường học tập năng động, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế,… Đó là những lý do mà bản thân em không ngần ngại khi lựa chọn trường đại học này để gửi gắm tương lai. Bên cạnh đó, Học bổng Bán phần của ĐH Duy Tân thực sự là một ‘cú hích’ giúp em có nhiều động lực để yên tâm học hành trong 4 năm tới và ba mẹ sẽ vơi bớt phần nào ‘gánh nặng’ học phí. Cảm ơn Duy Tân đã cho em cơ hội để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, chuẩn bị hành trang chu đáo cho một ‘cuộc đời mới’ sắp tới.”

ĐẠI HỌC DUY TÂN - Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2023 & Top 100+ Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2023 theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE); - Top 500+ Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2024 & Top 145 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2023 theo QS Rankings; - Trường đạt kiểm định ABET của Mỹ cho khối ngành Công nghệ Thông tin, Điện-Điện tử; - Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UNWTO TedQual cho khối ngành Du lịch; - Theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2023: o Lĩnh vực Khoa học Máy tính thuộc Top 251-300 Thế giới; o Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ thuộc Top 251-300 Thế giới; o Lĩnh vực Kinh doanh & Kinh tế thuộc Top 301-400 Thế giới; o Lĩnh vực Y tế, Sức khỏe thuộc Top 176-200 Thế giới; - Theo QS Ranking về Lĩnh vực/Ngành nghề 2023: o Lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ: xếp 326 thế giới, o Lĩnh vực Quản lý và Xã hội: xếp 451-500 thế giới, o Ngành Du lịch & Giải trí: xếp 51-100 thế giới, o Ngành Xây dựng: xếp 201-230 thế giới, o Ngành IT & IS (Máy tính): xếp 301-350 thế giới, o Ngành Điện-Điện tử: xếp 351-400 thế giới, o Ngành Môi trường: xếp 401-450 thế giới, o Ngành Y học: xếp 401-450 thế giới. - …