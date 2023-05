Thép cuộn cán nóng Hòa Phát đạt 239.000 tấn trong tháng 4, cao nhất kể từ đầu năm

Tháng 4/2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 525.000 tấn thép thô, giảm 29% so với cùng kỳ 2022 nhưng tăng hơn 19% so với tháng 3/2023. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 457.000 tấn, giảm 23% so với tháng 4 năm ngoái.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong tháng qua, thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp 239.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm. Với dải sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, thép cuộn cán nóng của Hòa Phát ngày càng được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận tích cực. Các số liệu cũng cho thấy, trong tháng vừa qua, nhu cầu thép xây dựng tại Việt Nam và trên thế giới vẫn ở mức thấp. Đây là nguyên nhân khiến sản phẩm này của Hòa Phát chỉ đạt hơn 214.000 tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đóng góp 10%. Các sản phẩm ống thép và tôn mạ của Tập đoàn ghi nhận mức tăng nhẹ so với tháng 4/2022 khi đạt lần lượt 49.000 tấn và 32.800 tấn. Lũy kế 4 tháng, Hòa Phát sản xuất gần 1,8 triệu tấn thép thô, giảm 39% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, HRC đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 34% so với 4 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, thép xây dựng đạt hơn 1 triệu tấn, giảm 34%. HRC ghi nhận 721.000 tấn, giảm 29%. Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 209.000 tấn và 102.000 tấn, giảm tương ứng 20% và 25% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Đây là những dòng hàng chế biến sâu từ thép cuộn cán nóng của Tập đoàn tự sản xuất nên Hòa Phát không tính vào tổng sản lượng chung. Chuỗi giá trị sản xuất thép của Hòa Phát gồm rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau từ thép thô (phôi vuông, phôi dẹt) đến các các loại thép thành phẩm như thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép dự ứng lực, HRC, thép cán nguội, tôn mạ, ống thép, vỏ container. Về thị phần, Tập đoàn Hoà Phát hiện dẫn đầu cả nước về thép xây dựng, ống thép. Tôn mạ nằm trong Top 5 nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam. P.V