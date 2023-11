Thêm một dấu ấn trong hành trình 35 năm phụng sự xã hội của PNJ

Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, PNJ đã kiến tạo những dấu ấn nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước làm rạng danh ngành kim hoàn Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới. Không dừng lại ở đó, PNJ còn là “một trong những ngọn cờ đầu” đóng góp những giá trị cao đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Bằng việc thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, ngay cả trong bối cảnh thị trường “gió ngược” với nhiều thách thức như năm 2023, PNJ đã nhận được đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn và vinh dự được xướng tên là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” trong Lễ tôn vinh các doanh nghiệp tham gia Chương trình Saigon Times CSR 2023 do ấn bản online tiếng Anh The Saigon Times thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 15/11.

Ông Phạm Hữu Chương, Phó Tổng biên tập Tạp Chí Kinh tế Sài Gòn, chia sẻ tại buổi lễ: “Trong nửa năm qua, chúng tôi đã ghi nhận nhiều câu chuyện về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, về sự đầu tư và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình Saigon Times CSR năm 2023 đã có những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ môi trường đến bảo tồn thiên nhiên, từ chăm sóc sức khỏe cho những người có hoàn cảnh khó khăn đến tài trợ cho học sinh - sinh viên, từ thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ đến phát triển nguồn nhân lực, cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo.”

Tiếp nối thành công của các năm trước, The Saigon Times phát động CSR 2023 với mong muốn trở thành nơi trân trọng, lưu giữ, và vinh danh những doanh nghiệp có trách nhiệm cao với xã hội. Đây là năm thứ 5 tòa soạn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân văn đến cộng đồng.

Trước đó, PNJ cũng đã ghi dấu ấn tại nhiều BXH uy tín như: Đứng đầu Top 50 doanh nghiệp bền vững 2023 (TOP50 CSA), danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững của năm” 2023 (TC Nhịp cầu đầu tư), Dẫn đầu top 10 doanh nghiệp lĩnh vực thương mại – dịch vụ trong 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2022, "Doanh nghiệp tiên phong vì cộng đồng" (Ngôi sao của năm 2022),…

Những giải thưởng này như một minh chứng rõ nét cho hành trình 35 năm phụng sự xã hội và định hướng phát triển bền vững của PNJ.

Được biết, chỉ riêng 5 năm qua, PNJ đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 6.000 tỷ đồng, giúp đỡ trên 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, điều đáng ghi nhận là con người PNJ luôn có mặt tại những thời điểm mà cộng đồng, xã hội cần để chung tay xây dựng thành phố nghĩa tình.

Năm 2023, nhằm tiếp tục duy trì, phát huy sức mạnh lòng nhân ái, hỗ trợ và chăm lo Tết 2023 cho các gia đình nghèo, người lao động khó khăn, PNJ tiếp tục phối hợp Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các đơn vị đối tác triển khai chuỗi “Siêu thị Mini Tết 0 đồng 2023” với tổng chi phí vận động, đóng góp lên đến 11,1 tỷ đồng và giúp đỡ được gần 20.000 người dân khó khăn trên toàn quốc.

Bên cạnh, chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng” – chương trình đã trở thành hoạt động điển hình, PNJ cũng thực hiện nhiều hoạt động xã hội “dài hơi” khác, như dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam” do PNJ khởi xướng, đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đã hỗ trợ 10.000 phụ huynh, 4.000 trẻ tại 82 trung tâm đặc biệt trong 5 năm, với chi phí 10 tỷ đồng; “Mái ấm niềm tin” do Quỹ Từ Thiện PNJ triển khai xây tặng các hộ gia đình khó khăn từ năm 2015 đến 2022, đã trao tặng gần 500 mái ấm.

Bốn năm liền, PNJ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Gia đình trẻ. Năm 2023, với chủ đề “Chạm đề yêu thương” PNJ đã tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo và tuyên truyền về kỹ năng gìn giữ hạnh phúc, ấm no cho hội viên, thanh niên, với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng.

Mới đây, PNJ đồng hành cùng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam đóng góp vào thư viện tóc cho phụ nữ mắc bệnh ung thư vú trên toàn quốc. Trước đó, PNJ cùng HAWEE tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực như: Trao tặng các thiết bị y tế cho bệnh viện Quân y 175; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; chăm lo cho hơn 1.000 nữ công nhân khó khăn,…

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PNJ chia sẻ: “Chúng tôi đã nâng tầm các hoạt động CSR vượt hơn Nam đóng góp vào thư viện tóc cho phụ nữ mắc bệnh ung thư vú trên toàn quốc chỉ là các chương trình thiện nguyện thông thường mà chủ động khởi xướng và lan tỏa cách tiếp cận CSR 3.0 và CSR 4.0, từ cả nhận thức đến hành động cụ thể để có thể cùng với các cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội khác… tạo nên một mạng lưới những người cùng tầm nhìn và tâm nguyện để cùng chung tay phát triển các chương trình có tác động lâu dài và ý nghĩa chiến lược cho cộng đồng”.

Tại PNJ tất cả các hoạt động xã hội đều bám sát triết lý phát triển bền vững: “đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”.

Hiện nay, PNJ là nhà bán lẻ trang sức Top 1 châu Á do JNA công bố với tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận. Tại PNJ, với nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống tăng tốc mở mới đạt gần 400 cửa hàng trên cả nước, tốc độ tăng trưởng bứt phá, lập nhiều kỷ lục dù giai đoạn này thị trường nhiều biến động, thách thức, nhất là sau 2 năm đại dịch.

Năm 2023, giá trị thương hiệu của PNJ do Brand Finance công bố là là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với năm 2022 và tăng 44% so với năm 2020.