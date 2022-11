Thêm một 'Cầu nối yêu thương – Cùng em đến trường': Bờ vui từ sự cộng hưởng

TP - Sau gần 3 tháng thi công “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại bản Chai, bản Liên Đình thuộc xã Chi Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã chính thức nối nhịp. Đây cũng là công trình hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành cầu dân sinh “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường”, bàn giao công trình cho UBND huyện Con Cuông, trao hai ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hai hộ nghèo, neo đơn.

Đây là công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An phát động kêu gọi, ủng hộ. Cây cầu được thiết kế dầm sắt, dài 29m, rộng 2,16m bao gồm cả lan can, đường dẫn 2 đầu cầu được đổ bê tông, phần mố cầu được kè bê tông cốt thép chống sạt lở, tổng giá trị 900 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ sự vui mừng khi nhịp cầu do Sở GD&ĐT Nghệ An, báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An vận động, kêu gọi đã được xây dựng hoàn thành tại bản Tổng Chai, xã Chi Khê. “Tôi hiểu được niềm vui, sự hứng khởi của chính quyền địa phương, người dân, các cháu học sinh khi cây cầu được hoàn thành, dù nhỏ nhưng chắc chắn, vững chãi thay thế cho cây cầu tạm bợ bắc qua suối Khe Chai. Trước đây vào ngày mưa lũ, các cháu học sinh không thể đến trường hoặc đến trường trong tình cảnh nguy hiểm, bản thân những người lớn cũng vậy. Nhưng kể từ nay, cây cầu kiên cố này sẽ tạo sự an toàn, an tâm cho các cháu học sinh; Công việc lao động sản xuất, giao thông sẽ thuận tiện hơn.

Tôi thấy được tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện đối với nhân dân, cùng đánh giá rất cao của các đồng chí đối với các đơn vị tham gia thực hiện chương trình. Chúng tôi và người dân ghi nhận công lao rất lớn của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, bằng uy tín của mình đã huy động nguồn kinh phí rất lớn cho chương trình, đặc biệt là GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An”, nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay. Bên cạnh đó, Tổng biên tập Báo Tiền Phong mong muốn người dân, các cháu học sinh yêu mến, bảo vệ, sử dụng cây cầu một cách hiệu quả nhất.

Cùng ngày, Ban tổ chức đã bàn giao hai ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho cựu Thanh niên xung phong Vi Thị Ngoạn (SN 1940, trú tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) và bà Đặng Thị Toán (SN 1957, trú tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn). Mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng, đã được xây dựng hoàn thiện. Cả hai trường hợp đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn.

Tiếp nhận bàn giao công trình, ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết: “Bản Tổng Chai có 180 hộ dân, 200 học sinh các cấp, vào mùa mưa lũ không thể đi qua, vì thế cây cầu được xây dựng có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống sản xuất của người dân, việc học của các cháu học sinh. Thay mặt lãnh đạo huyện xin cảm ơn Sở GD&ĐT Nghệ An, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã mang đến niềm vui lớn lao cho nhân dân địa phương”. Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng chục suất quà có giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi trên địa bàn.

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, sản xuất, học tập và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Nghệ An trong các ngày 30, 31/7/2022 đã khởi công 3 công trình “Cầu nối yêu thương- Cùng em tới trường” tại các huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong với tổng giá trị 2,7 tỷ đồng. Hai công trình tại huyện Tân Kỳ và huyện Quế Phong đang gấp rút hoàn thành.

Sau cầu Chôm Lôm, xã Lạng Khê; Cầu bản Tổng Chai, xã Chi Khê (huyện Con Cuông); Cầu bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn); những cây cầu khác ở Bản Ỏn, xã Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ); cầu ở bản Khủn Na, xã Đồng Văn (huyện Quế Phong) cũng đang gấp rút nối nhịp. Tại địa bàn Nghệ An, báo Tiền Phong đã chủ trì, phối hợp xây dựng 5 cầu dân sinh với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Những nhịp cầu nối bờ vui sẽ phát huy được trách nhiệm vì cộng đồng, tinh thần “tương thân, tương ái”.