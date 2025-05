The Matrix One Premium: Vị trí độc tôn định hình đẳng cấp

Trong mọi biến chuyển của thị trường, khi thị hiếu và xu hướng tiêu dùng không ngừng thay đổi, có một nguyên lý bất biến vẫn luôn giữ vững giá trị: vị trí là yếu tố then chốt, là "bộ định vị" giá trị vững bền của bất động sản nhà ở.

Vị trí – Giá trị cốt lõi định hình đẳng cấp bất động sản

Câu nói “vị trí, vị trí và vị trí” không chỉ là một tuyên ngôn quen thuộc trong giới đầu tư địa ốc, mà còn là sự đúc kết từ thực tiễn của hàng thập kỷ phát triển. Một bất động sản sở hữu vị trí đắc địa không chỉ mang lại tiềm năng sinh lời bền vững mà còn khẳng định đẳng cấp của chủ nhân – điều không thể tạo dựng bằng những yếu tố nhất thời.

Trên thị trường nhà ở Hà Nội, cái thời trăm hoa đua nở các dự án liên tục ra mắt thị trường, khi mà quỹ đất còn lớn, yếu tố vị trí vốn dĩ đã được đề cao. Tuy nhiên, như các triết gia thường nói: “Hiếm thì mới quý”. Chỉ đến khi quỹ đất nội đô cạn kiệt, thậm chí nhiều năm trời hầu như không có dự án mới, việc một dự án có thể ra hàng mới thực sự thu hút sự chú ý của số đông. Và nếu đó là dự án có vị trí đẹp thì sức hấp dẫn càng lớn hơn nhiều lần. Vị trí đẹp giờ là bảo chứng đáng tin nhất cho “giá trị” mà nó mang lại cho các chủ nhân.

Thị trường nhà ở Hà Nội đã trải qua khoảng một thập kỷ “Tây tiến”. Sau giai đoạn dài “gánh cung”, khu Tây đã không còn nhiều dư địa phát triển mà đang dần nhường vị trí tạo cung cho các khu vực khác. Nhưng trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một dự án căn hộ cao cấp, gắn trong mình toạ độ kim cương - ngay ngã tư Mễ Trì – Lê Quang Đạo đã một lần nữa khiến tâm lý ham muốn sở hữu của nhiều nhà đầu tư thông minh trở nên gấp gáp hơn bao giờ.

Sau thành công của The Matrix One giai đoạn 1, năm 2025 này, MIK Group chính thức ra mắt thị trường căn hộ Hà Nội siêu dự án mới mang tên The Matrix One Premium. Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Landmark – dòng sản phẩm cao cấp nhất của MIK Group. Điều đáng nói, The Matrix One Premium là dự án đã được MIK Group thai nghén hơn 5 năm trước khi chính thức triển khai, với khát vọng biến dự án thành một biểu tượng đẳng cấp vượt thời gian ở khu Tây.

Độc tôn và duy nhất

Được định danh là dự án cao cấp bậc nhất trong dòng Landmark, The Matrix One Premium sở hữu vị trí độc tôn – duy nhất và trường tồn. Giới đầu tư Thủ đô hẳn không còn lạ với ngã tư Mễ Trì – Lê Quang Đạo. Và hẳn cũng biết rằng The Matrix One Premium là mảnh đất duy nhất còn sót lại tại góc 1/4 này. Chỉ yếu tố đó đã đủ khẳng định vị thế và đẳng cấp mà The Matrix One Premium có được.

Nằm trên trục đường xương sống, kết nối thuận tiện với các cửa ngõ: Tây, Bắc, hay khu Đông, Nam thông qua các tuyến vành đai, đường xuyên tâm, The Matrix One Premium không chỉ có vị trí đẹp cho một dự án trong khu Tây, mà có thể, The Matrix One Premium là dự án hiếm hoi ở thời điểm hiện tại có được vị trí thuận lợi để kết nối đến hầu khắp các khu vực trong thành phố, thậm chí ngoại tỉnh.

Một điểm cộng nữa, The Matrix One Premium cực kỳ gần với các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, trụ sở bộ, ngành. Từ The Matrix One Premium, chủ nhân các căn hộ chỉ vài phút đi bộ là có thể đến trung tâm thương mại (BigC, The Garden…), bệnh viện (Hồng Ngọc Phúc Trường Minh), hay thậm chí là sân vận động quốc gia Mỹ Đình,…

Tính độc tôn, duy nhất của The Matrix One Premium còn nằm ở việc, dự án liền kề ngay công viên 14ha. Vì thế, có thể nói rằng, mỗi chủ nhân căn hộ có nhà tại đây cũng giống như việc sở hữu cho mình cả một không gian xanh khổng lồ.

Đánh giá về tiềm năng thị trường địa ốc khu Tây, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Tiền tệ quốc gia cho hay, khu Tây thích hợp để phát triển các sản phẩm đô thị gắn với văn hoá, nghỉ dưỡng hay nhà ở (trong khi khu Đông có thể là logistics, công nghiệp,…). Với The Matrix One Premium, dự án sở hữu một sức mạnh rất lớn, khi hội tụ đủ các yếu tố từ vị trí, môi trường sống cho đến kiến trúc, văn hoá, hay tính trường tồn.

Ông Nghĩa cho rằng, bất động sản cao cấp vẫn là kênh tích sản an toàn, bền vững trong bối cảnh kinh tế dịch chuyển và biến động như hiện nay. Và đầu tư bất động sản không chỉ để sinh lời mà còn để khẳng định giá trị sống và tạo giá trị di sản cá nhân. Trong đó, khu Tây được xem là điểm sáng cho dòng tiền khi rót vào bất động sản thượng lưu.