The IELTS Workshop trao thưởng lên đến 100% lệ phí thi IELTS cho học viên

Ngôn ngữ tiếng Anh nói chung và chứng chỉ IELTS nói riêng đã trở thành xu hướng tất yếu của xã hội. Giữa bạt ngàn những đơn vị luyện thi IELTS, The IELTS Workshop nổi bật lên bởi sự uy tín, chất lượng hàng đầu cùng nhiều chính sách trao thưởng hấp dẫn cho học viên.

Chính sách trao thưởng cho học viên

The IELTS Workshop đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn để tạo động lực cho các bạn học viên trong quá trình luyện thi IELTS. Theo đó, trong vòng 9 tháng kể từ khi khóa học kết thúc, học viên đạt được điểm thi IELTS Overall vượt target đầu ra của khóa học trình độ cao nhất mà học viên đã tham gia thì có thể sử dụng điểm cao nhất (nếu có nhiều lần thi) để nhận thưởng theo các mức quy định như sau:

• Đối với học viên 8.0: Sẽ được nhận thưởng 50% phí đăng ký thi IELTS (tương đương khoảng 2.332.000 VNĐ)

• Đối với học viên đạt band điểm 8.5/9.0: sẽ được nhận thưởng 100% lệ phí thi IELTS (tương đương 4.664.000 VNĐ)

• Ngoài ra, các bạn học viên vượt từ 0.5 band trở lên đều được nhận thưởng, vượt band càng nhiều mức thưởng sẽ càng lớn.

Lưu ý:

• Học viên chỉ được nhận thưởng một lần duy nhất.

Chinh phục IELTS dễ dàng cùng The IELTS Workshop

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong giảng dạy luyện thi IELTS cùng đội ngũ giáo viên đa tài, sở hữu trình độ chuyên môn cao đạt từ 8.0 đến 8.5 IELTS, The IELTS Workshop hiện đang là trung tâm luyện thi IELTS uy tín được các bạn học tin tưởng.

The IELTS Workshop mang đến lộ trình học IELTS bài bản, chi tiết giúp tối ưu thời gian ôn luyện cho tất cả học viên. Giáo trình tại trung tâm được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao theo tiêu chuẩn Cambridge, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu học tập của người Việt.

Đặc biệt, bên cạnh các khóa học offline thông thường, The IELTS Workshop còn có các khóa luyện thi IELTS online từ cơ bản đến nâng cao. Điều này giúp các bạn học viên tiết kiệm được chi phí di chuyển, ôn luyện dễ dàng ở bất kỳ nơi đâu.

Cam kết chất lượng đầu ra

The IELTS Workshop luôn đặt kết quả của các học viên lên hàng đầu. Trong đó, hai yếu tố chính mang tính chất quyết định là lộ trình học IELTS hiệu quả của trung tâm cùng sự chủ động từ phía học viên.

Về phía trung tâm The IELTS Workshop, đơn vị cam kết về chất lượng đào tạo bao gồm trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, trợ giảng cũng như chất lượng giáo trình. Cam kết đầu ra của The IELTS Workshop sẽ được thực hiện dựa trên việc đánh giá mức độ chủ động học tập của từng học viên, cụ thể như sau:

• The IELTS Workshop cam kết đảm bảo đầu ra cho các học viên tham gia khóa học offline thuộc đúng trình độ bài test đầu vào, đi học, tham dự học bổ trợ, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.

• Đối với các bạn học viên đạt yêu cầu về đi học, làm bài tập đầy đủ, trung tâm The IELTS Workshop sẽ hỗ trợ 100% phí học lại nếu như học viên không đạt đầu ra theo cam kết của trung tâm.

Với chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn và sự nỗ lực từ học viên, The IELTS Workshop luôn là một trong những trung tâm luyện thi IELTS đi đầu với chất lượng đào tạo uy tín.

Review từ Học viên nhận thưởng từ The IELTS Workshop

Bạn Nguyễn Lâm Phương, học viên được trao thưởng 50% lệ phí thi IELTS từ The IELTS Workshop cho biết: “Em đã tìm hiểu và biết The IELTS Workshop từ lâu và đúng tiếng lành đồn xa, khi tâm sự với bạn thân về ý định học IELTS ở đây, bạn em cực kỳ ủng hộ. Cũng nhờ trung tâm mà em đã vượt target mong đợi và càng bất ngờ hơn là em nhận được tiền thưởng từ trung tâm".

Hay bạn Khánh Hà, học viên lớp MT26 tại The IELTS Workshop nhận được tiền thưởng 50% lệ phí thi từ The IELTS Workshop chia sẻ:“ Biết đến The IELTS Workshop qua bạn bè giới thiệu, từ một cô bé còn bỡ ngỡ khi học full buổi tiếng Anh cùng thầy Hash, thiếu kỹ năng làm bài và không biết làm cách nào diễn đạt ý tưởng sao cho hiệu quả đã tìm được lộ trình học đúng đắn để phát huy hết khả năng của bản thân và nhận về kết quả xứng đáng.”

Nếu bạn đang có ý định ôn thi IELTS và muốn được trải nghiệm môi trường luyện thi IELTS lý tưởng cũng như nhận được những phần thưởng hấp dẫn thì hãy liên hệ ngay với The IELTS Workshop để test đầu vào, nhận lộ trình học IELTS phù hợp với bản thân. Chi tiết tham khảo tại Website của The IELTS Workshop.