Thế hệ Alpha đầy sáng tạo tranh tài tại ILA Speak Up 2023

ILA Speak Up 2023 không đơn thuần là sân chơi tiếng Anh, mà còn là sân khấu thể hiện rất nhiều tài năng trẻ từ âm nhạc, hội họa… đến khoa học máy tính.

Chính thức khởi động từ ngày 5-9-2023, Speak Up 2023 trở lại với diện mạo và quy mô mới mẻ hơn. Tất cả học sinh từ 8 - 16 tuổi dù đang hay không học tại ILA đều có cơ hội tham gia và chiến thắng.

Tài năng không nằm ở con số

Sau hơn 1 tháng diễn ra vòng 1, những gương mặt tài năng và tự tin ở 2 nhóm tuổi Super Juniors (8-11 tuổi) và Smart Teens (11-16 tuổi) đã lộ diện. Với đề bài chia sẻ về sở thích và đam mê của mình bằng tiếng Anh, các thí sinh từ cả nước đã đem đến cho ban tổ chức nhiều điều bất ngờ và thú vị. Không chỉ nổi bật ở tài nghệ, kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn, các em còn rất chuyên nghiệp và thành thạo sử dụng tiếng Anh để truyền tải câu chuyện của mình.

Trương Ngọc Minh Châu (16 tuổi, ILA Biên Hòa) đã kể lại hành trình đến với niềm đam mê ca hát từ nhỏ. Chính ba là người đã phát hiện tài năng này của em và bồi dưỡng nó bằng cách cho em sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Đồng Nai.

“Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của em. Đến đây, em được học rất nhiều nhạc cụ như đàn organ, guitar, piano và hát. Ba cũng hỗ trợ em tham gia rất nhiều cuộc thi", Minh Châu bộc bạch.

Những bài hát tiếng Anh từ nền âm nhạc US - UK đình đám không chỉ thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc mà còn giúp Minh Châu cải thiện kỹ năng phát âm và nghe nói tiếng Anh. Cô bé 16 tuổi thần tượng các nghệ sĩ Charlie Puth, Taylor Swift và Ariana Grande, những gương mặt đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền âm nhạc thế giới.

Đang theo học tại ILA Cần Thơ, Bùi Tiên Triều (11 tuổi) cũng rất tự tin và hào hứng khi chia sẻ về tài năng nhảy và múa của mình. Với em, mỗi người đều có tài năng riêng nhưng có thể chưa được khai phá. Việc mở cánh cửa và thể hiện tài năng cá nhân là điều quan trọng để giúp chúng ta thành công.

Tài năng nhảy của Tiên Triều bộc lộ từ khi em còn nhỏ, sau khi xem những video tập luyện vũ đạo của một nhóm nhạc Hàn Quốc.

Tiên Triều chia sẻ: “Sau 2 năm tập luyện ở câu lạc bộ chuyên nghiệp, em đã tham gia và giành được một số giải thưởng tại các cuộc thi. Bây giờ, em cảm thấy tự tin với khả năng nhảy múa của mình”.

Nguyễn Minh Hạo có niềm say mê lồng tiếng. Từ sở thích xem tivi, Minh Hạo đã dần xây dựng ngữ điệu và cách hóa thân thành nhân vật bằng giọng nói.

“Trở thành một diễn viên lồng tiếng là điều không dễ dàng. Bởi vì bạn cần theo dõi sát sao cảm xúc và hành động của nhân vật. Nếu như nhân vật đang buồn, giọng của bạn cần chậm rãi và thêm một chút mệt mỏi. Nhưng với nhân vật hạnh phúc, giọng của bạn cần tươi vui và nhanh hơn”, Minh Hạo tâm sự trong video của mình.

Tỏa sáng chất riêng

Minh Châu, Tiên Triều và Minh Hạo cùng với 477 thí sinh khác đã xuất sắc lọt vào vòng 2 cuộc thi Speak Up 2023. Với thông điệp Show The Real You - Thể hiện chính mình, cuộc thi năm nay lan tỏa tinh thần tôn trọng và nâng đỡ “chất riêng" của mỗi cá nhân. Con người thật của chúng ta chính là phiên bản tốt nhất và tỏa sáng nhất.

Ở vòng 2, các thí sinh sẽ thi đấu theo nhóm, cùng thực hiện 1 video theo chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Đề thi vòng 2 với 3 đề tài:

Shine Your Light: Thể hiện tài năng về biểu diễn nghệ thuật theo nhóm như: nhảy, hát, múa, vẽ, chơi nhạc cụ (đàn guitar, piano, organ, sáo…), đóng kịch, làm ảo thuật, xiếc... qua đó truyền tải một thông điệp ý nghĩa đến mọi người.

Spark Your Mind: Trình bày những hiểu biết, quan điểm và góc nhìn về những đề tài lớn mang tính toàn cầu, những sự kiện nóng đang diễn ra và được nhiều người quan tâm.

Spread Your Love: Thực hiện các dự án cộng đồng để giúp đỡ những người kém may mắn, lan tỏa thông điệp về bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên…

Một nhóm gồm 3 thành viên cùng thực hiện 1 video dài 5 phút để thể hiện 1 trong 3 đề tài được đưa ra. Thử thách cho các thí sinh không chỉ là sáng tạo nội dung hấp dẫn và ý nghĩa, mà còn thể hiện được bản sắc riêng đầy khéo léo trong môi trường làm việc nhóm.

Điểm tổng vòng 2 sẽ được tổng hợp từ điểm cá nhân (chiếm 60%) và điểm nhóm (chiếm 40%). Trong đó, điểm cá nhân vòng 2 được chấm dựa trên các tiêu chí: Khả năng sử dụng tiếng Anh, khả năng trình bày và thể hiện bản thân trước ống kính, tài năng cá nhân (dành cho các thí sinh lựa chọn hình thức biểu diễn tài năng). Điểm nhóm được chấm dựa trên các tiêu chí: Ý tưởng và nội dung của video dự thi, sự phối hợp làm việc nhóm và phân chia vai trò.

Ai sẽ đặt chân vào top 32 của vòng 3? Cùng theo dõi trên fanpage và website ILA Việt Nam để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào!

ILA Speak Up 2023 diễn ra từ tháng 9-2023 đến 1-2024 với 4 vòng thi để tìm ra người chiến thắng. Trải qua 4 vòng thi đấu, 12 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ tranh tài để tìm ra gương mặt xứng đáng cho các giải thưởng hấp dẫn của 2 bảng: • Bảng Super Juniors: 1 GIẢI NHẤT (Chuyến du học hè 3 tuần tại Singapore & Malaysia và học bổng 1 khóa học tại ILA, trị giá 103,1 triệu); 1 GIẢI NHÌ (Apple iPad Air – 5th Gen và học bổng khóa học hè ILA 2024, trị giá 55 triệu); 1 GIẢI BA (Apple AirPods Pro và học bổng 1 khóa học tại ILA, trị giá 27,9 triệu đồng); 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (Voucher mua sắm đồ chơi sáng tạo trị giá 1 triệu). • Bảng Smart Teens: 1 GIẢI NHẤT (Chuyến du học hè 3 tuần tại Mỹ trị giá 190 triệu); 1 GIẢI NHÌ (Apple iPad Air – 5th Gen và học bổng khóa học hè ILA 2024, trị giá 55 triệu); 1 GIẢI BA (Apple AirPods Pro và học bổng 1 khóa học luyện thi IELTS/SAT tại ILA, trị giá 29,1 triệu); 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (Loa Bluetooth Sony SRS-XB13 trị giá 1 triệu).