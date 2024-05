Công bố thành lập trường THCS Giảng Võ 2 và bổ nhiệm hiệu trưởng mới

TPO - Sáng 17/5, ngày thứ hai ra quân triển kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, 5 tổ công tác đặc biệt thuộc Công an TP Hà Nội đã xử lý hàng loạt người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy tự chế.

TPO - Chiều 17/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội khóa XV. Tại cuộc tọa đàm, đại diện của Cục CSGT khẳng định, việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế là một việc làm có ý nghĩa và an toàn cho cộng đồng.