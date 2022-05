THẾ GIỚI 24H: Vợ chồng tổng thống Peru bị tố đạo văn

TPO - Tổng thống Pedro Castillo và vợ Lilia Paredes đang bị điều tra về cáo buộc đạo văn, sau khi một đài truyền hình nói rằng họ có thể đã sao chép hơn 50% luận án thạc sĩ mà họ là đồng tác giả.

Chương trình Panorama của đài truyền hình Panamericana tuyên bố vợ chồng tổng thống dường như đã sao chép 54% nội dung từ các tác giả khác. Ông Castillo và phu nhân Lilia Paredes đều từng là giáo viên cấp 2. Luận án trên đã giúp họ lấy được bằng thạc sĩ tâm lý giáo dục tại Đại học César Vallejo cách đây hơn một thập kỷ.

Nhật Bản điều tàu chiến bám sát tàu sân bay Trung Quốc. Nhật Bản cho biết tàu chiến nước này đang bám sát cuộc tập trận của tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh tại khu vực gần quần đảo Okinawa. Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 5/5 thông báo đã điều động tàu sân bay trực thăng Izumo cùng các máy bay tuần thám đến giám sát nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang tập trận ở vùng biển phía nam quần đảo Okinawa.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/5 đã ký phê duyệt gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD, bao gồm đạn pháo, radar và các thiết bị khác cho Ukraine. “Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ người dân Ukraine”, Tổng thống Biden nhấn mạnh. Kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev đã lên tới 3,4 tỷ USD, bao gồm lựu pháo, tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược và máy bay không người lái “Bóng ma”…

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó biểu tình. Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tối ngày 6/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ đêm cùng ngày, giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra trên cả nước. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban bố vài giờ sau khi các sinh viên tham gia biểu tình cảnh báo sẽ tiến hành bao vây, phong tỏa tòa nhà Quốc hội.

Ít nhất có 8 người chết và 40 người thương trong vụ nổ lớn ở thủ đô Havana, Cuba. 1 vụ nổ lớn với nguyên nhân ban đầu được cho là do khí ga tại một khách sạn ở thủ đô Havana của Cuba ngày 5/5 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Các đội cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân.

Chiến đấu cơ Đài Loan xuất kích chặn 18 máy bay Trung Quốc. Lực lượng phòng không Đài Loan (Trung Quốc) hôm 6/5 điều động chiến đấu cơ để cảnh cáo 18 máy bay từ đại lục tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã điều động chiến đấu cơ để cảnh cáo máy bay của Trung Quốc và triển khai tên lửa phòng không để “giám sát các hoạt động”, theo Reuters.

IS đang tái hợp lực lượng ở Afghanistan. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley vừa cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác đang cố gắng tập hợp lại lực lượng ở Afghanistan. Phát biểu trong một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ tuần này, tướng Mark Milley cho biết, hiện, IS và các nhóm khủng bố khác vẫn chưa thành công trong việc tập hợp lại và chưa cho thấy mối đe dọa với lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang giám sát rất kỹ càng để có hành động khi cần thiết.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 465.000 ca mắc COVID-19 và trên 1.700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 516 triệu ca, trong đó trên 6,27 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 83,4 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 523.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30,5 triệu ca mắc và trên 664.000 ca tử vong.

Thượng Hải đã kiểm soát thành công làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất. Thành phố Thượng Hải ngày 6/5 cho biết đã kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất Trung Quốc sau 1 tháng phong tỏa gần 25 triệu dân. Chính quyền thành phố cam kết duy trì chiến lược "Không COVID" bất chấp cái giá phải trả về kinh tế đang ngày càng lớn.