THẾ GIỚI 24H: Ukraine bắt cặp vợ chồng nghi làm ‘điệp viên’ cho Nga

TPO - Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) hôm 8/12 cho biết đã bắt giữ một cặp vợ chồng ở thành phố Odessa với cáo buộc hoạt động tình báo cho Nga.

Theo SBU, các nhân viên an ninh trong quá trình khám xét nơi ở của cặp vợ chồng trên đã phát hiện nhiều trang thiết bị như điện thoại di động và máy tính chứa bằng chứng về việc “qua lại thư từ với phía Nga”. “Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính cặp vợ chồng này. Chỉ biết rằng, họ đã thu thập tin tình báo cho Nga về việc triển khai quân sự và hướng di chuyển của các đơn vị phòng không Ukraine. Các đối tượng trên cũng âm mưu tuyển thêm người vào hệ thống hoạt động (tình báo) ở miền nam Ukraine”, hãng tin DW dẫn thông cáo của SBU viết.

Nga đẩy lùi âm mưu tấn công Crimea bằng máy bay không người lái. Hải quân Nga đã ngăn chặn thành công một kế hoạch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea) sáng 8/12, Thống đốc thành phố Mikhail Razvozhaev thông báo. “Sáng nay, một tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga khi đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên biển”, ông Razvozhaev viết trên Telegram. (XEM CHI TIẾT…)

Mátxcơva thả vận động viên Mỹ, đổi lấy lái súng Nga. Hãng tin RT (Nga) cũng cho biết Mátxcơva và Mỹ đã “tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân” vào ngày 8/12. Doanh nhân người Nga Viktor Bout, người đã ngồi tù 11 năm ở Mỹ, vừa được trả tự do, trong khi phía Nga đã thả vận động viên người Mỹ Brittney Griner, người bị kết án hình sự ở Nga về tội buôn lậu ma túy. (XEM CHI TIẾT...)

Sáu quốc gia EU vạch "giới hạn đỏ" về giá trần khí đốt. Sáu quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào nhằm hạ thấp hơn nữa mức giá trần mà khối sẽ áp với khí đốt nhập khẩu từ Nga. Trong bức thư gửi CH Séc, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, Đại sứ của 6 nước gồm Đức, Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Estonia và Luxembourg đã bày tỏ lo ngại, đồng thời nhấn mạnh “mức giá trần không thể bị hạ thấp hơn nữa hoặc bị thay thế”.

Europol phá đường dây buôn người vào châu Âu qua Belarus. Ngày 8/12, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) tuyên bố đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm buôn lậu người di cư từ Iraq qua Belarus đến Ba Lan, Litva và Latvia, tiếp đó di chuyển đến các nước EU khác. Cơ quan cảnh sát châu Âu cho biết 8 nghi phạm đã bị giam giữ (trong đó có 5 người ở Đức, 2 người ở Litva và một người ở Ba Lan). Tổng cộng có 17 địa điểm đã được các cơ quan cảnh sát tìm kiếm ở các quốc gia này và phát hiện ra 12 vụ vận chuyển người di cư. Các thiết bị điện tử, tài liệu và tiền mặt đã bị thu giữ.

Chi tiêu quốc phòng của châu Âu lần đầu tiên vượt 200 tỷ euro. Ngày 8/12, Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) cho biết chi tiêu quốc phòng đã vượt quá 200 tỷ euro lần đầu tiên vào năm 2021, tương đương 1,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 26 quốc gia thành viên EDA. Theo Báo cáo dữ liệu quốc phòng hàng năm của EDA, chi tiêu quốc phòng của châu Âu trong năm ngoái tăng 6% so với năm 2020 lên 214 tỷ euro. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi châu Âu bắt đầu thúc đẩy chi tiêu quân sự vào năm 2015.

Ukraine tiết lộ nguồn gốc các bưu phẩm chứa mắt động vật. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa tiết lộ về nguồn gốc của 31 bưu phẩm chứa mắt động vật mà hàng loạt cơ quan ngoại giao của nước này nhận được trong tuần qua. Kênh truyền hình RT đưa tin Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết tất cả các bưu phẩm trên đều được gửi từ Đức. Địa chỉ hoàn trả của chúng là một đại lý bán hàng của hãng xe điện Tesla ở Baden-Wurttemberg.

Nga tập kích kho chứa tên lửa hệ thống HIMARS. Theo TASS, trong ngày 7/12 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí mặt đất có độ chính xác cao để tập kích một kho chứa vũ khí tại Krivoi Rog, khiến cho Ukraine mất 70 quả tên lửa dùng cho tổ hợp HIMARS.

Ấn Độ chặn xuất khẩu 27.000 điện thoại Vivo. Hơn một tuần nay, bộ phận thanh tra lợi nhuận thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đang tịch thu lô smartphone do Vivo Ấn Độ sản xuất tại sân bay New Delhi. Nguyên nhân của hành động này là do cáo buộc khai báo sai về model thiết bị và giá trị của chúng. Theo một trong các nguồn tin, lô hàng bao gồm khoảng 27.000 smartphone trị giá gần 15 triệu USD.

Nga thừa nhận nguy cơ bán đảo Crimea bị tấn công. Nga đêm 8/12 đã cảnh báo về những nguy cơ đe dọa an ninh khu vực bán đảo Crimea cùng thành phố Sevastopol. “Đúng là có những nguy cơ đang hiện hữu, chúng ta không hề nghi ngờ về điều đó bởi phía Ukraine tiếp tục các kế hoạch tấn công nhằm vào bán đảo Crimea. Mặt khác, những thông tin được chúng tôi nhận được gần đây đã chỉ ra rằng các biện pháp đối phó hiệu quả đang được thực hiện”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.