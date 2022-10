THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc – NATO đấu khẩu vì xung đột ở Ukraine

TPO - Bloomberg ngày 15/10 đưa tin, một quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đấu khẩu với phái viên Trung Quốc liên quan tới vấn đề Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị Vòng tròn Bắc Cực thường niên, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cáo buộc Trung Quốc “phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Đáp trả, Đại sứ Trung Quốc tại Iceland He Rulong cho rằng phát biểu của ông Bauer “chứa đầy sự kiêu ngạo”. Ông He nhấn mạnh, Bắc Kinh xem xét cuộc khủng hoảng ở Ukraine qua góc nhìn lịch sử, đồng thời kêu gọi phương Tây “hiểu nguyên nhân sâu xa” của cuộc xung đột giữa Moscow - Kiev. Sau đó, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm hòa giải mọi chuyện, Đại sứ Trung Quốc đã đăng các bức ảnh về hội nghị lên Twitter, trong đó có một bức chụp ông và Đô đốc Bauer bắt tay nhau.

Trung Quốc khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/10 đã kêu gọi công dân nước này tăng cường an ninh và rời khỏi Ukraine do tình hình nghiêm trọng tại đây. Thông báo được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thông báo nêu rõ, hiện tại, tình hình an ninh ở Ukraine rất nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine kêu gọi công dân Trung Quốc còn ở lại quốc gia này tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh và sơ tán di chuyển.

Xả súng ở quán bar Mexico, 12 người thiệt mạng. Giới chức Mexico đang truy lùng các tay súng đã giết chết ít nhất 12 người và làm 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở quán bar vào tối 15/10. Theo CNN, tiếng súng phát ra từ quán bar Texana ở thành phố Irapuato, miền Trung bang Guanajuato của Mexico lúc 20h ngày 15/10 (giờ địa phương). (XEM CHI TIẾT...)

Ukraine bị tố tấn công tòa nhà hành chính ở Donetsk. Các lực lượng Ukraine bị cáo buộc thực hiện một cuộc tấn công vào Donetsk, sử dụng pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp. Một tên lửa đã bắn trúng tòa nhà hành chính của thành phố, chính quyền địa phương cho biết hôm 16/10. (XEM CHI TIẾT...)

Nga tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động ở Ukraine bất chấp sự tham gia của NATO vào xung đột. Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng sự tham gia của NATO vào xung đột ở Ukraine không ảnh hưởng đến Nga. Ông Peskov cho biết: “Trên thực tế, NATO đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga. Hoạt động của Nga sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ vượt qua trở ngại này”.

Cháy nhà tù ở Iran khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 61 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 15/10 tại nhà tù Evin ở thủ đô Tehran của Iran. Trong vụ cháy, một số tù nhân đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù nhưng đã bị tóm gọn.

Belarus hé lộ số lính Nga đồn trú. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, gần 9.000 lính Nga sẽ đồn trú ở nước này để hợp thành “lực lượng khu vực" bảo vệ biên giới của họ. Các chuyến tàu đầu tiên chở binh sĩ Nga tham gia lực lượng khu vực đã bắt đầu đến Belarus. Quá trình di chuyển sẽ mất vài ngày.

Nga tuyên bố đẩy lùi quân Ukraine ở Donbass. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của nước này đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của quân Ukraine tại Donetsk, Kherson và Mykolaiv. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa.

Liban cáo buộc tàu chiến Israel xâm phạm lãnh hải. Ngày 16/10 quân đội Liban khẳng định các tàu hải quân của Israel hôm 15/10 đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải Liban ở vùng biển đối diện khu vực Rosh Hanika gần biên giới hai nước. Theo quân đội Liban, các tàu chiến của Israel đã 4 lần xâm nhập sâu hàng trăm mét vào lãnh hải của Liban. Beirut đang thảo luận vụ việc với Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL).

Gazprom cảnh báo ngừng cấp khí đốt nếu châu Âu áp giá trần. Ngày 16/10, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom - ông Alexei Miller cảnh báo sẽ ngừng nguồn cung khí đốt nếu châu Âu áp giá trần, theo hãng tin Sputnik. Ông Miller nói: “Chúng tôi căn cứ trên các hợp đồng đã ký kết. Thế nên một quyết định đơn phương như vậy là vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, dẫn đến việc chấm dứt nguồn cung khí đốt”.