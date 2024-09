THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt sau khi siêu bão YAGI đổ bộ

TPO - Ngày 6/9, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cảnh báo mực nước tại một số con sông ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông có thể vượt mức báo động sau khi siêu bão YAGI (tên gọi ở Việt Nam là bão số 3) đổ bộ.

Theo đó, trong hai ngày 6 - 7/9, mực nước sông Nam Độ và sông Xương Hóa ở Hải Nam, sông Giám Giang và sông Mạc Dương ở Quảng Đông có thể dâng cao do bão YAGI gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 570.000 cư dân đã được di dời khi bão YAGI đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Trạm Giang vào tối 6/9. Tính đến 14h30 ngày 6/9 (giờ địa phương), 72 trong số 94 tuyến đường thủy chở khách của tỉnh đã bị đình chỉ. Các trường học ở 10 thành phố cũng đã tạm thời đóng cửa.

CEO Telegram lần đầu lên tiếng sau vụ bắt giữ. Lần đầu lên tiếng sau vụ bắt giữ, CEO Telegram Pavel Durov cho biết, ông cảm thấy ngạc nhiên khi giới chức Pháp thực hiện cuộc điều tra này. Trong bình luận của mình, ông Durov đã bác bỏ những thông tin cho rằng, Chính phủ Pháp khó tiếp cận với Telegram. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận Telegram không phải là một nền tảng hoàn hảo, nhưng nhấn mạnh đây không phải là một nơi "phi chính phủ" và Telegram đang nỗ lực gỡ bỏ hàng triệu bài đăng và kênh có hại mỗi ngày. Hiện nay tỷ phú người Nga Pavel Durov đang được tại ngoại sau khi trả khoản tiền bảo lãnh hơn 5 triệu euro.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 6/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 từ Khu thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur, bang miền Đông Odisha. Theo bộ trên, cuộc thử nghiệm được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC) và đã xác nhận thành công tất cả các thông số vận hành và kỹ thuật.

Anh xem xét thuê không gian giam giữ tù nhân. Bộ Tư pháp Anh cho biết đang xem xét "tất cả các lựa chọn khả thi" để tăng công suất nhà tù sau khi Estonia để ngỏ khả năng cho nước ngoài thuê không gian giam giữ tù nhân. Bộ trưởng Tư pháp Anh Shabana Mahmood và người đồng cấp Estonia Liisa Pakosta dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này bên lề một sự kiện của Hội đồng châu Âu tại Vilnius, Litva, vào ngày 12/9 tới.

Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran hôm qua đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của giới chức Mỹ về việc Tehran âm mưu can thiệp cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ. Trong tuyên bố chính thức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani khẳng định cáo buộc mà Tổng chưởng lý Mỹ Merrick B. Garland đưa ra mới đây về việc Iran tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 là “vô căn cứ và bịa đặt”.

Mỹ, Đức, Canada đồng loạt tuyên bố gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Mỹ ngày 6/9 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và một số thiết bị quân sự khác. Trong khi đó, Đức thông báo cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành, còn Canada có kế hoạch gửi hơn 80.800 tên lửa không đối đất loại nhỏ và 1.300 đầu đạn trong những tháng tới.

Bộ Quốc phòng Ukraine không còn ngân quỹ chi trả cho các hoạt động. Chủ tịch Ủy ban ngân sách nhà nước Ukraine Roksolana Pidlasa ngày 6/9 thông báo Bộ Quốc phòng nước này đã không còn ngân quỹ để chi trả cho các hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine đến ngày 20/9. Ủy ban ngân sách nhà nước Ukraine dự kiến sẽ nhóm họp và bỏ phiếu về việc điều chỉnh ngân sách quốc gia trước thời điểm trên. Bà cho biết thời gian họp có thể diễn ra khoảng ngày 17-18/9.

Chính phủ Nga sẽ áp đặt hạn chế với truyền thông Mỹ. Ngày 6/9, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ áp đặt những hạn chế với truyền thông Mỹ trong biện pháp đáp trả lại việc Washington mới đây áp đặt trừng phạt nhiều cơ quan truyền thông Nga. Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, các biện pháp hạn chế đối với truyền thông Mỹ tại Nga sẽ tính đến chính sách biên tập của những phương tiện này.

Nội các Thái Lan tuyên thệ nhậm chức. Chiều 6/9, tại Cung điện Dusit, nội các mới của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã làm lễ tuyên thệ trước Nhà vua Maha Vajiralongkorn. Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Paetongtarn sẽ triệu tập cuộc họp không chính thức của nội các mới vào ngày 7/9 để chuẩn bị cho tuyên bố chính sách mà bà sẽ đọc trước Quốc hội trong tuần tới.

​Cháy ký túc xá ở Kenya, ít nhất 17 học sinh thiệt mạng. Ngày 6/9, cảnh sát Kenya cho biết ít nhất 17 học sinh đã thiệt mạng khi xảy ra hỏa hoạn tại khu ký túc xá của trường Hillside Endarasha Academy, thuộc Nyeri, miền Đông nước này. Theo người phát ngôn của cảnh sát, bà Resila Onyango, bên cạnh các nạn nhân thiệt mạng có 14 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa thể nhận dạng các nạn nhân và con số thương vong còn có thể tăng.