THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

TPO - Triều Tiên hôm 7/5 được cho là đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 15 trong năm nay của Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters dẫn lời quân đội Hàn Quốc, tên lửa được phóng đi từ vùng biển ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo. Đây là nơi Triều Tiên đặt các thiết bị để phóng thử loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Vụ thử nghiệm diễn ra vào khoảng hơn 2h chiều nay, giờ địa phương. Hàn Quốc cho biết, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các thông tin bổ sung. Bộ Quốc phòng Nhật cũng đưa tin, vật thể mà Triều Tiên phóng có thể là một tên lửa đạn đạo.

Khủng bố tấn công lực lượng an ninh Ai Cập, 11 người thiệt mạng. Quân đội Ai Cập ngày 7/5 thông báo đẩy lùi vụ tấn công do một nhóm phần tử khủng bố tiến hành nhằm vào điểm kiểm soát an ninh một trạm bơm nước ở Bán đảo Sinai, song đã có một sỹ quan và 10 binh sỹ thiệt mạng. Theo tuyên bố, một nhóm khủng bố đã tấn công trạm bơm nước phía Đông Kênh đào Suez và bị lực lượng quân đội Ai Cập đẩy lùi. Các phần tử còn lại đang bị truy đuổi và bao vây tại một khu vực hẻo lánh ở Bán đảo Sinai. Hiện, chưa có nhóm nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công nói trên.

Nga duyệt binh rầm rộ mừng Ngày Chiến thắng. Ngày 7/5, buổi tổng duyệt lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đã diễn ra tại thủ đô Mátxcơva (Nga) với sự tham gia của hàng loạt máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo tự hành, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa... (XEM CHI TIẾT...)

Anh cam kết tăng 1,6 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chính phủ Anh ngày 7/5 cho biết, sẽ cung cấp thêm 1,3 tỷ bảng Anh (tương đương 1,6 tỷ USD) hỗ trợ quân sự và viện trợ cho Ukraine. Cam kết đưa ra ngay trước thềm hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến trong ngày hôm nay (8/5).

Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol. Cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine) đã kết thúc vào hôm 7/5, với 51 người, bao gồm 11 trẻ em, đã được giải cứu.

Lào mở cửa trở lại tất cả các cửa khẩu quốc tế từ 9/5. Chính phủ Lào ngày 7/5 thông báo mở cửa trở lại hoàn toàn tất cả các cửa khẩu quốc tế, cho phép những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vào nước này mà không cần bất kỳ yêu cầu xét nghiệm nào. Tất cả các cửa khẩu quốc tế sẽ được mở cho công dân và cư dân nước ngoài xuất nhập cảnh. Công dân của các quốc gia có hiệp định miễn thị thực song phương hoặc đơn phương với Lào có thể nhập cảnh Lào mà không cần xin thị thực.

Taliban quy định trang phục của phụ nữ Afghanistan nơi công cộng. Ngày 7/5, Thủ lĩnh tối cao Taliban, Hibatullah Akhundzada, đã yêu cầu phụ nữ nước này phải mặc trang phục che kín mặt và cơ thể khi đến nơi công cộng và phù hợp nhất là choàng khăn Burqa (khăn choàng từ đầu đến chân). Đây là một trong những biện pháp hạn chế mới nhất đối với phụ nữ Afghanistan kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 394.000 ca mắc COVID-19 và 950 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 516,8 triệu ca, trong đó trên 6,27 triệu ca tử vong.

Trung Quốc mở chiến dịch xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn tại thủ đô Bắc Kinh. Ngày 7/5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành đợt xét nghiệm mới COVID-19 với quy mô lớn và ngừng hoạt động thêm nhiều tuyến xe buýt cùng tàu điện ngầm trong bối cảnh nước này đã bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh với các biện pháp phản ứng nhanh chóng và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron rất dễ lây lan và khó nắm bắt.

Liên Hợp Quốc ra tuyên bố đầu tiên về chiến sự ở Ukraine. Tuyên bố viết: "Hội đồng Bảo an nhắc lại rằng theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc, tất cả các quốc gia thành viên phải thực hiện nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua các biện pháp hòa bình. Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với những nỗ lực của Tổng thư ký trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình". Tuyên bố được thông qua vào ngày 6/5 là lần thể hiện nhất trí đầu tiên của Hội đồng Bảo an kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.