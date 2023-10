THẾ GIỚI 24H: Tìm thấy mảnh lựu đạn trong máy bay chở trùm Wagner Prigozhin bị rơi

TPO - Ngày 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin rơi không phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài mà do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay, theo hãng thông tấn TASS . Cũng theo ông Putin, dù Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) trước đó đã tìm thấy 10 tỉ rup và 5 kg cocaine tại trụ sở Wagner ở TP St Petersburg (Nga) nhưng các nhà điều tra đã không xét nghiệm rượu và ma túy trên thi thể các nạn nhân.

Trường Kinh tế Kiev (KSE) vừa công bố một báo cáo nêu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào cuối tháng 2/2022. Cụ thể, theo KSE, thiệt hại trực tiếp về các công trình ở Ukraine đã đạt mức 151,2 tỷ USD. Con số này được thống kê dựa vào dữ liệu tính đến ngày 1/9. Trong đó, lớn nhất là thiệt hại về nhà ở, lên tới 55,9 tỷ USD. Xung đột khiến 167.200 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng, trong đó 147.800 nhà riêng, 19.100 chung cư và 350 chỗ ở cho sinh viên. Các tổn thất về cơ sở hạ tầng và công nghiệp lần lượt là 36,6 tỷ USD và 11,4 tỷ USD. Ngoài ra, theo KSE, 18 sân bay của Ukraine, 344 cây cầu và hơn 25.000km đường sá đã bị hư hại kể từ khi chiến sự bùng phát. Trong ngành công nghiệp, ít nhất 426 doanh nghiệp tư nhân lớn và vừa và công ty nhà nước bị thiệt hại. Được biết, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu đang xem xét khả năng cung cấp khoảng 220 triệu euro để tái thiết cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Syria: Tấn công bằng UAV vào học viện quân sự gây nhiều thương vong. Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Syria cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Homs của nước này đã khiến nhiều dân thường và quân nhân thiệt mạng. Bộ trên cho biết hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngày 5/10 khi học viện trên đang tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Các thiết bị bay không người lái tham gia cuộc tấn công đều được trang bị vũ khí. Theo số liệu thống kê mới nhất, vụ việc khiến ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương. Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ. Ngày càng có nhiều thành viên đảng Cộng hòa phản đối viện trợ bổ sung, cho rằng Quốc hội nên tập trung bảo vệ biên giới của Mỹ và xử lý các vấn đề nội bộ khác. Khoản viện trợ tăng cường cho Ukraine đã bị loại khỏi dự luật chi tiêu tạm thời vào tuần trước nhằm tránh nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Điều này đã gây ra sự thất vọng sâu sắc đối với Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Zelensky vừa có chuyến thăm Washington để củng cố sự ủng hộ. Thổ Nhĩ Kỳ không kích và phá hủy 30 mục tiêu PKK ở Syria. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sáng 6/10, ra thông báo cho biết đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc quốc gia láng giềng Syria trong đêm 5/10. Trong số các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd bị phá hủy có một số giếng dầu, kho chứa nhiên liệu, hầm vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng. Ukraine bổ nhiệm ba Thứ trưởng Quốc phòng mới. Ukraine vừa bổ nhiệm ba Thứ trưởng Quốc phòng mới trong nỗ lực cải cách để đưa quân đội tiến gần hơn các tiêu chuẩn của NATO. Theo Kyiv Independent, Chính phủ Ukraine vừa bổ nhiệm ba Thứ trưởng Quốc phòng là Ivan Havryliuk, Stanislav Haider và Dmytro Klimenkov. Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine. Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga có đủ khả năng bù đắp cho những phí tổn quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo người đứng đầu nước Nga, nền kinh tế Nga đang trải qua những thay đổi to lớn về mặt cấu trúc. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức song nước Nga và nền kinh tế Nga đã khắc chế được các khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt với nước này. Nga bàn giao nhiên liệu hạt nhân cho Bangladesh. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đã chính thức bàn giao urani cho chính quyền Bangladesh, để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này đang được Nga xây dựng tại Ruppur, quận Pabna, phía tây đất nước. Theo truyền thông địa phương, lô urani - nhiên liệu hạt nhân của tổ máy đầu tiên của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur, đã đến Bangladesh vào tuần trước. Nga sẽ mở lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Người đứng đầu Rosatom cho biết nhà máy điện Zaporizhzhia có thể hoạt động trở lại vào năm 2024. Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom đang tìm cách kích hoạt lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) trong năm tới, theo người đứng đầu tập đoàn. Sáu lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng do lo ngại về các cuộc tấn công và việc đập Kakhovka bị phá hủy. Ukraine nói Nga tiến hành 60 cuộc không kích trong một ngày Tổng thống Putin: Nga không tìm kiếm những vùng lãnh thổ mới Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát khu huấn luyện quân sự ở phía nam Nga đưa hàng chục chiến hạm của Hạm đội Biển Đen từ Sevastopol tới Novorossiysk Nhật Bản kêu gọi hạn chế tụ tập vì lo lặp lại thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween ở Hàn Quốc Thanh Huyền