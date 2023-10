THẾ GIỚI 24H: Lần đầu tiên trong lịch sử Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất

TPO - Chủ tịch thứ 55 của Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy, đã bị mất chức trong cuộc bỏ phiếu gây sốc do phe nổi dậy trong chính đảng Cộng hoà đưa ra.

Lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của mình, vào hôm 3/10, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ nghị quyết "bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện" với số phiếu 216 - 210, bao gồm 8 phiếu đến từ đảng Cộng hoà, nơi ông McCarthy là thành viên. Theo CNN, một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ choáng váng và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ông McCarthy bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Nga cho biết có 335.000 người đăng ký tòng quân, không cần tổng động viên. Nga không có kế hoạch động viên thêm nam giới để chiến đấu ở Ukraine vì hơn 335.000 người đã đăng ký gia nhập lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị tình nguyện trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết ngày 3/10. (XEM CHI TIẾT...)

Cháy nhà máy lọc dầu trái phép ở Nigeria, 18 người tử vong. Ít nhất 18 người đã tử vong, trong đó có 1 thai phụ, khi một nhà máy lọc dầu bất hợp pháp tại bang Rivers, miền Bắc Nigeria bất ngờ cháy nổ vào tối muộn 2/10. Người phát ngôn của Quân đoàn An ninh và bảo vệ dân sự Nigeria, ông Olufemi Ayodele ngày 3/10 cho biết có 18 nạn nhân chết cháy không thể nhận diện, trong khi cơ quan chức năng đã giải cứu 25 người bị thương. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định và hiện không rõ có bao nhiêu người có mặt tại nhà máy này tại thời điểm xảy ra cháy nổ.

Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Putin. Theo hãng tin RT, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2/10, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jean-Pierre khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bà cũng phủ nhận thông tin sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây dành cho Ukraine đang suy yếu. “Có một liên minh quốc tế rất mạnh đằng sau Ukraine. Và nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông ấy có thể vượt mặt chúng tôi, ông ấy đã nhầm. Ông ấy đã sai”, bà Jean-Pierre nói.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự cáo buộc Pháp phá hoại an ninh. Ngày 3/10, chính quyền quân sự tại Niger cáo buộc Chính phủ Pháp âm mưu phá hoại an ninh và sự ổn định tại Niger. Truyền hình Aljazeera dẫn tuyên bố của Thủ tướng lâm thời Niger Ali Mahaman Lamine Zeine nêu rõ, giới chức Pháp đã lên kế hoạch sát hại các bộ trưởng trong Chính phủ Niger cũng như thủ lĩnh các bộ lạc tại quốc gia Tây Phi, đồng thời cung cấp vũ khí và tài trợ cho các nhóm chống đối chính quyền quân sự Niger. Mục tiêu là để phá hoại an ninh và sự ổn định tại Niger. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ lâm thời Niger không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc này.

Dịch sốt xuất huyết khiến hơn 1.000 người thiệt mạng tại Bangladesh. CNN trích dẫn số liệu từ Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh ngày 2/10 cho biết, kể từ tháng 1 đầu năm, nước này đã ghi nhận hơn 208.000 ca nhiễm sốt xuất huyết, với 1.017 nạn nhân tử vong, trong đó có hơn 100 trẻ em. Tỷ lệ tử vong do đợt bùng dịch này cao gần gấp 4 lần so với năm ngoái khi số nạn nhân thiệt mạng là 281 người.

Ấn Độ rung chuyển do 2 trận động đất liên tiếp tại Nepal. Hai trận động đất có độ lớn 6,2 và 4,6 độ đã xảy ra ở phía Tây Nepal hôm 3/10, làm rung chuyển một phần lãnh thổ nước láng giềng Ấn Độ, bao gồm cả Vùng thủ đô Delhi. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ nằm trong vùng địa chấn cấp 4, với nguy cơ xảy ra động đất cao.

Ukraine bổ sung 3 công ty Trung Quốc vào "danh sách đen". Ukraine đã bổ sung ba công ty dầu và khí lớn nhất của Trung Quốc vào danh sách các công ty quốc tế tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chống lại nước này. Hãng CNN dẫn tin từ Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia (NACP) của Ukraine hôm 3/10 cho biết: "Ba công ty dầu khí lớn nhất của Trung Quốc tiếp tục thực hiện các dự án chung tại Nga và tài trợ cho ngành công nghiệp chiến lược của Nga bằng cách nộp các khoản thuế đáng kể. NACP đã bổ sung thêm Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC), Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) vào danh sách các nhà tài trợ cho cuộc xung đột".

Liên minh châu Âu nhất trí về khung trừng phạt với các bên tham gia cuộc chiến Sudan. Theo hãng Reuters, ngày 3/10, các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về một khuôn khổ trừng phạt sẽ được áp dụng đối với các tác nhân chính trong cuộc chiến ở Sudan và áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh. Đề xuất trừng phạt đã được gửi vào tháng 7 nhưng mãi đến ngày 2/10 mới được thông qua. Ngoại trưởng các nước thành viên EU vẫn cần đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tháng này trước khi khối có thể bắt đầu bổ sung các cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt.

Quân đội Iran ngày 3/10 đã tiến hành cuộc tập trận phối hợp quy mô lớn với sự tham gia của máy bay không người lái (UAV) trên khắp đất nước. Chỉ huy cuộc tập trận trên, ông Habibollah Sayyari cho biết sự kiện này có sự tham gia của gần 200 UAV đến từ 4 quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Phòng không của Quân đội Iran. Theo ông, cuộc tập trận đang được tổ chức ở khu vực rộng lớn trên khắp đất nước, trải dài từ vùng biển phía Nam đến các khu vực phía Đông, Tây, Trung và Bắc để cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong điều kiện thực tế.