THẾ GIỚI 24H: Tài liệu bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ vũ khí bí mật Nga

TPO - Tài liệu mật vừa bị rò rỉ của Mỹ cho thấy Nga có một loại vũ khí bí mật để làm gián đoạn mạng internet do vệ tinh Starlink cung cấp ở Ukraine.

Theo tờ Washington Post ngày 19/4, tài liệu mật cho thấy trong nhiều tháng, Nga đã thử nghiệm các hệ thống chiến tranh điện tử Tobol nhằm phá vỡ đường truyền của Starlink ở Ukraine. Ông Kostiantyn Zhura, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết các quan chức nước này biết về những nỗ lực trên của Nga và thực hiện các biện pháp để vô hiệu hóa. Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin của tờ Washington Post. Starlink đã chứng tỏ tầm quan trọng đối với quân đội Ukraine khi giúp họ liên lạc trên chiến trường và chuyển thông tin tình báo.

Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/4 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, gói hỗ trợ này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), các loại đạn pháo khác cỡ 155mm và 105mm, cùng các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết để giúp lực lượng phòng thủ của Ukraine trên chiến trường củng cố sức mạnh.

Nga trang bị UAV cảm tử đặc biệt cho robot “sát thủ” Maker. Nga đang có kế hoạch trang bị cho robot Marker, còn được biết đến với biệt danh “sát thủ diệt xe tăng” một loại máy bay không người lái cảm tử chuyên dụng, có kích thước nhỏ và tương thích với robot.

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với các bên ở Sudan để chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 19/4 cho biết nước này đang tiến hành đàm phán với các bên tham chiến tại Sudan để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn cuối cùng. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng các bên tại Sudan sẽ đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 20/4 do lễ Eid al-Fitr của năm nay sẽ diễn ra sớm.

Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 19/4 cho biết, các đơn vị tấn công của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Artyomovsk (mà Ukraine gọi là Bakhmut) trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tòa án tối cao Myanmar chấp thuận đơn kháng cáo của bà Aung San Suu Kyi. Tòa án tối cao Myanmar đã chấp thuận đơn kháng cáo của cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trong nỗ lực nhằm lật ngược những bản án, dẫn đến việc bà San Suu Kyi bị kết án tổng cộng 33 năm tù giam.

Lạm phát giá thực phẩm tại Anh cao nhất trong 45 năm. Các số liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh công bố sáng 19/4 cho thấy, lạm phát tại Anh trong tháng 3/2023 vẫn trên 10%, cao nhất Tây Âu, trong đó riêng tỷ lệ lạm phát với các mặt hàng thực phẩm lên tới 19%, cao nhất trong vòng 45 năm. Tuy đã giảm 0,3% so với tháng 2/2023 nhưng con số này vẫn cao hơn dự báo trước đó của Chính phủ Anh (9,8%), khiến tỷ lệ lạm phát tại Anh hiện vẫn ở mức cao nhất trong số các nước Tây Âu, xếp trên hai nước phía sau là Áo (9,2%) và Italy (8,2%). Đây cũng là tháng thứ 7 liên tiếp tỷ lệ lạm phát tại Anh vượt trên mức 10%.

Mỹ phóng tên lửa Minuteman III. Theo thông báo của căn cứ lực lượng vũ trụ Vandenberg, bang California, Mỹ, nước này đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III vào sáng 19/4 (giờ địa phương). Tên lửa Minuteman III đã di chuyển được quãng đường hơn 6.700 km.

IAEA thanh sát các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine. Ngày 19/4, Cơ quan Giám sát hạt nhân nhà nước Ukraine cho hay các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tiến hành các cuộc kiểm tra không báo trước tại các nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytskyi của Ukraine để xác nhận rằng tất cả vật liệu hạt nhân tại các cơ sở này đều đã được khai báo.

Núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào. Núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java (Indonesia) đã phun trào 16 đợt trong ngày 19/4, tạo ra những dòng nham thạch dài 2 km từ miệng núi chảy xuống sườn Đông Nam. Ngọn núi cao 3.676 m so với mực nước biển này đang được đặt báo động nguy hiểm mức 3. Giới chức địa phương khuyến nghị người dân cảnh giác, tránh xa khu vực Đông Nam của núi trong phạm vi 3 km và bán kính 5 km quanh đỉnh núi.

WHO cảnh báo dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. Châu Á là khu vực có số ca mắc COVID-19 tăng một cách đột biến. Theo báo cáo của WHO, trong 28 ngày qua, toàn thế giới ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc mới và thêm hơn 23.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong đó, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng gần 481% ở Đông Nam Á và 144% ở khu vực Đông Địa Trung Hải.