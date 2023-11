THẾ GIỚI 24H: Pháp đột ngột dừng cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine

TPO - Ukraine sẽ phải mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất Pháp, theo Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Sebastien Lecornu.

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Sebastien Lecornu hôm 12/11 cho biết nước này dự định ngừng gửi vũ khí từ kho vũ khí của nước này tới Ukraine, thay vào đó sẽ cho phép Kiev mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất thông qua một quỹ hỗ trợ. Vị quan chức Pháp nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình LCI: “Chúng tôi hiện đang đàm phán với các đồng nghiệp Ukraine để thúc giục họ mua pháo mới bằng tiền từ một quỹ đặc biệt và để quân đội Pháp không còn phải chuyển súng khỏi kho vũ khí của họ nữa”. Ông Lecornu lưu ý rằng viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine cho đến nay đã đạt 3,2 tỷ euro (3,4 tỷ USD).

Khẩn trương xây dựng các phương án bảo hộ công dân Việt Nam ở miền Bắc Myanmar. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã khẩn trương xây dựng các phương án bảo hộ công dân; đồng thời chủ động, tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị phía Myanmar có phương án hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và sinh hoạt cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Thái Lan lên tiếng về thông tin mời cảnh sát Trung Quốc tuần tra khu du lịch nổi tiếng. Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, tướng Torsak Sukwimol, vừa phủ nhận việc cảnh sát nước này muốn các đối tác Trung Quốc tới tuần tra tại các khu du lịch nổi tiếng, cho rằng điều đó sẽ gây ra vấn đề an ninh. Cảnh sát trưởng Torsak nói rằng Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không đưa ra đề xuất đó và ông nghĩ đã có sự hiểu lầm về vấn đề này. Cảnh sát Thái Lan hoàn toàn có thể bảo vệ cả người dân nước này và du khách.

Israel tuyên bố Hamas "mất quyền kiểm soát Dải Gaza". Tờ Haaretz của Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết: "Hamas đã mất quyền kiểm soát Dải Gaza. Những kẻ khủng bố đang chạy trốn về phía nam, dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas. Họ không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo".

Liên minh châu Âu chuẩn bị tung gói trừng phạt chống Nga thứ 12. Ủy ban châu Âu (EC) có kế hoạch đệ trình gói trừng phạt chống Nga thứ 12 lên Hội đồng châu Âu phê duyệt vào ngày 15/11. Ông Josep Borrell, quan chức đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng gói trừng phạt mới của EU đối với Nga sẽ bao gồm lệnh cấm bán kim cương.

Israel vận hành cơ sở ngầm dưới lòng đất để điều trị cho bệnh nhân. Trong bối cảnh tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế Sheba của Israel đã đưa vào hoạt động cơ sở ngầm dưới lòng đất nhằm đảm bảo việc chữa trị được diễn ra liên tục ngay cả khi có báo động tên lửa. Cơ sở này được cải tạo từ hầm để xe ôtô nằm phía dưới một tòa nhà, có sức chứa 100 giường bệnh cùng các thiết bị chẩn đoán và điều trị, nhằm duy trì hoạt động một phần cả ngày lẫn đêm trong thời gian chiến sự.

Mỹ, Hàn Quốc sửa đổi thỏa thuận an ninh song phương. Ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ có cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc để sửa đổi một thỏa thuận an ninh song phương nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đang gia tăng của Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đã nỗ lực cập nhật tài liệu quân sự quan trọng này để phản ánh tốt hơn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.