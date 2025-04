THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố không chấp nhận đề xuất của Mỹ về hòa bình Ukraine

TPO - Nga cho rằng đề xuất hòa bình cho Ukraine của Mỹ chưa đáp ứng được yêu cầu cốt lõi của Moscow, nên sẽ không chấp nhận thỏa thuận "ở hình thức hiện tại".

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 1/4: "Chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu nào từ Tổng thống Mỹ Trump gửi tới Ukraine để kết thúc xung đột.Những gì đang tồn tại hiện nay là nỗ lực xây dựng một khuôn khổ cho lệnh ngừng bắn theo cách tiếp cận của Mỹ, sau đó mới chuyển sang các mô hình và phương án khác. Theo đánh giá của chúng tôi, các đề xuất hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu cốt lõi của Moscow trong việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột". Ông Ryabkov khẳng định, Moscow hoan nghênh mọi đề xuất hòa bình, miễn là các yêu cầu an ninh chính của nước này được tôn trọng.

Đức sẽ viện trợ quân sự hơn 12 tỷ USD cho Ukraine. Trong chuyến thăm hôm 1/4 tới Ukraine, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tái khẳng định cam kết của Berlin đối với Kiev, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 11,25 tỷ euro, tức khoảng 12,1 tỷ USD để hỗ trợ nước này. Theo đó, Đức sẽ chi 3,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay và 8,9 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2029. Đức cũng sẽ giải ngân thêm 140 triệu USD tiền viện trợ nhân đạo và các biện pháp ổn định để hỗ trợ Ukraine.

Hàn Quốc áp dụng nhiều biện pháp an ninh trong ngày phán quyết Tổng thống. Cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo các tuyến đường xung quanh khu vực Tòa án Hiến pháp ở trung tâm Seoul sẽ bị đóng do lo ngại bạo lực trong ngày 4/4 khi tòa án công bố phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết có kế hoạch triển khai 810 nhân viên để kiểm soát giao thông và giảm thiểu sự bất tiện cho công chúng. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc cập nhật thông tin giao thông mới nhất nếu phải sử dụng phương tiện cá nhân để tránh ùn tắc.

Tổng thống Zelensky tìm giải pháp chuyên sâu về lực lượng nước ngoài ở Ukraine. Ukraine sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chuyên sâu vào 4/4 tới với một số nước đồng minh trong việc tìm giải pháp một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Đức, nói ông đang chờ đợi câu trả lời "cụ thể hơn" từ các đồng minh của Kiev về sự sẵn sàng tham gia vào lực lượng này, một sáng kiến mà Nga phản đối mạnh mẽ.

Trên 500 tù nhân tại Haiti vượt ngục trong cuộc tấn công của băng đảng vũ trang. Theo truyền thông địa phương, liên minh tội phạm có tên "Viv Ansanm" đã tràn vào Mirebalais, thực hiện chiến dịch tấn công có tổ chức. Các tay súng đã chiếm giữ nhà tù địa phương, giải thoát ít nhất 530 tù nhân, đồng thời tiến hành đốt phá nhà cửa, phương tiện giao thông và nhiều công trình công cộng. Trong cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng tự vệ dân sự, hai dân quân đã bị thương.

Châu Âu công bố chiến lược mới bảo vệ an ninh nội địa. Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố lộ trình mang tên 'ProtectEu' nhằm ứng phó với các mối đe dọa đối với an ninh nội địa của Liên minh châu Âu (EU). Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong "kỷ nguyên mới về quốc phòng và an ninh", tiếp nối Sách Trắng về quốc phòng châu Âu và Chiến lược ứng phó của EU. Mục tiêu của chiến lược này là tăng cường khả năng bảo vệ trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Mỹ sa thải diện rộng nhân viên y tế. Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump bắt đầu sa thải khoảng 10.000 nhân viên tại các cơ quan y tế Mỹ vào thứ Ba (ngày 1/4), nhiều nguồn tin thân cận cho biết. Các nhân viên an ninh chặn không cho một số nhân viên y tế vào cơ quan chỉ vài giờ sau khi họ nhận được thông báo sa thải. Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. mô tả đợt cắt giảm nhân sự — đưa tổng số nhân viên từ 82.000 xuống còn 62.000 người sau khi cộng dồn với các đợt rời đi gần đây — là cần thiết để tinh gọn bộ máy hành chính cồng kềnh.

Tổng thống Mỹ chấp thuận thỏa thuận Anh - Mauritius về quần đảo Chagos. Ngày 1/4, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức chấp thuận thỏa thuận được đề xuất giữa Anh và Mauritius về tương lai của quần đảo Chagos. Người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer cho biết Anh đang làm việc với Chính phủ Mauritius để hoàn tất thỏa thuận sau các cuộc thảo luận với Mỹ. Theo thỏa thuận, Anh sẽ trao chủ quyền của quần đảo cho Mauritius để đổi lấy việc cho thuê lại Diego Garcia, đảo san hô lớn nhất trong quần đảo Ấn Độ Dương, trong thời hạn ban đầu 99 năm, với thời gian gia hạn 40 năm.