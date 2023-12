THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo phương Tây về ý định tịch thu tài sản

TPO - Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 22/12.

Ông Peskov cho biết các cuộc thảo luận về chủ đề tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga thường xuyên được đề cập cả ở châu Âu và Mỹ. Theo ông, chủ đề này không thể chấp nhận được, và nếu được thực hiện sẽ là "cú đòn" rất nghiêm trọng cho hệ thống tài chính quốc tế. Theo ông Peskov, Liên minh châu Âu và Mỹ đều hiểu rằng tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga sẽ có hậu quả pháp lý đối với những ai khởi xướng và thực hiện. Nga cũng sẽ có biện pháp đáp trả tương tự.

Mỹ dọa phạt tổ chức tài chính giúp Nga. Ngày 22/12, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt các tổ chức tài chính giúp Nga lách các lệnh trừng phạt nước này vì cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh Washington đang tìm cách tăng áp lực lên Moscow. Nhà Trắng lưu ý, sắc lệnh này cũng mang lại cho Washington khả năng mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Nga như hải sản và kim cương.

Nhật Bản nới lỏng quy định về kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Ngày 22/12, Nhật Bản đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về chuyển giao thiết bị quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ an ninh với các quốc gia có cùng chí hướng cũng như thúc đẩy các ngành công nghiệp nội địa liên quan thông qua hoạt động xuất khẩu vũ khí và đạn dược. Theo “ba nguyên tắc” sửa đổi về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng cùng với các hướng dẫn thực hiện, Chính phủ Nhật Bản cho phép xuất khẩu vũ khí sản xuất trong nước đến những quốc gia mà những vũ khí này được cấp phép sử dụng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết then chốt về khủng hoảng Dải Gaza. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết then chốt liên quan tới cuộc xung đột tại Dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế; tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở Dải Gaza; trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện; “nhanh chóng" thiết lập một cơ chế của LHQ để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột; đồng thời đảm bảo rằng hàng viện trợ đến được với người dân ở khu vực này.

IAEA: Triều Tiên có thể đang vận hành lò phản ứng hạt nhân mới. Ngày 21/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết một lò phản ứng mới tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như đang lần đầu hoạt động. Điều này có nghĩa Bình Nhưỡng sẽ có thêm một nguồn plutonium tiềm năng cho vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

Liên minh châu Âu viện trợ nhân đạo 130 triệu USD cho Chính quyền Palestine. Ngày 22/12, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo ủy ban này đã thông qua gói viện trợ nhân đạo trị giá 118 triệu euro (130 triệu USD) cho Chính quyền Palestine (PA). Theo EC, khoản viện trợ này sẽ giúp PA chi trả lương và lương hưu cho công chức ở Bờ Tây, trợ cấp xã hội cho những gia đình dễ bị tổn thương và cấp kinh phí cho các bệnh viện ở Đông Jerusalem.

Ukraine nhận những chiếc F-16 đầu tiên. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 22/12 cho biết Hà Lan chuẩn bị chuyển giao những máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đầu tiên cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 22/12 cho biết thông tin sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Somalia và Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al Shabaab. Ngày 21/12, Bộ trưởng Thông tin Somalia, ông Daud Aweis, tuyên bố lực lượng nước này và Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Maalim Ayman của nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab, đối tượng đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tấn công ở Somalia và Kenya.

Núi lửa Indonesia liên tục phun tro bụi. Núi lửa Marapi trên đảo Sumatra của Indonesia ngày 22/12 đã phun tro bụi, khiến sân bay quốc tế tại đảo này phải tạm thời đóng cửa, trong khi nhiều cộng đồng dân cư khẩn trương sơ tán để đảm bảo tính mạng. Núi lửa Marapi cao gần 2.900 mét ở huyện Agam, cách sân bay quốc tế Minangkabau ở thủ phủ Padang khoảng 113km về phía Bắc. Đây là lần thứ 3 trong tháng này núi lửa Marapi có những hoạt động mạnh mẽ. Ngày 3/12, núi lửa Marapi đã phun những cột tro dày và cao tới 3km khiến 23 người leo núi thiệt mạng. Hồi cuối tuần trước, núi lửa này cũng đã bất ngờ phun trào khiến nhiều người bị thương.