THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc quân NATO trực tiếp tham gia xung đột ở Ukraine

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có mặt trên thực địa trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc binh sĩ phương Tây đang vận hành một số hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo chiến thuật và nhiều hệ thống tên lửa và hàng trăm vệ tinh của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cung cấp dữ liệu giám sát cho Kiev. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, các sĩ quan phương Tây cũng đang đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị cho các hoạt động quân sự của Ukraine cũng như huấn luyện quân đội, cả ở nước họ và ở Ukraine. Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo sự tham gia ngày càng sâu rộng của phương Tây vào xung đột sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.

Tòa án bang Colorado, Mỹ phán quyết ông Donald Trump không được tham gia bầu cử sơ bộ. Một tòa án phúc thẩm bang Colorado (Mỹ) ngày 19/12 đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại bang này, do những hành động của ông liên quan đến vụ tấn công hồi năm 2021 nhằm vào trụ sở Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill khiến ông không còn đủ tư cách.

Tổng thống Zelensky tin Mỹ sẽ không phản bội Ukraine. Mỹ sẽ không phản bội Ukraine bằng cách từ chối khoản tài trợ quan trọng trong bối cảnh chiến sự tại quốc gia Đông Âu này vẫn đang diễn biến ác liệt. Và Liên minh châu Âu cũng sẽ sớm phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho nước này. Đây là tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ trước báo giới ngày 19/12 trong bối cảnh có nhiều lo ngại về các khoản viện trợ của Mỹ và Liên minh châu Âu cho Ukraine có nguy cơ sụt giảm.

Quân đội Ukraine định huy động thêm 500.000 người, sản xuất 1 triệu UAV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ, quân đội nước này muốn huy động thêm 450.000 tới 500.000 người khi cuộc xung đột với Nga tiến gần tới mốc 2 năm. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm ở Kiev, ông Zelensky thừa nhận vấn đề trên rất nhạy cảm và tốn kém. Nhà lãnh đạo này nói ông đã yêu cầu lãnh đạo quân đội cung cấp thông tin chi tiết trước khi quyết định có thực hiện mong muốn của họ hay không. Và một cuộc huy động lớn như vậy sẽ khiến Ukraine tiêu tốn số tiền tương đương 13,4 tỷ USD.

Chiến dịch của Israel mở sang khu vực mới. Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari ngày 19/12 cho biết, quân đội đã triển khai thêm một lữ đoàn tới thành phố trọng điểm Khan Younis. "Tại nam Gaza, ở khu vực Khan Younis, chúng tôi đang mở rộng và tăng cường hoạt động. Chúng tôi đã bổ sung một lữ đoàn và lực lượng công binh cho các hoạt động tại khu vực này nhằm phá hủy thành trì của Hamas tại đó".

Israel sẵn sàng tạm ngừng giao tranh lần thứ hai để đổi lấy thêm con tin. Ngày 19/12, Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu với các đại sứ nước ngoài cho biết Tel Aviv đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tạm ngừng giao tranh lần thứ hai để đổi lấy việc thả thêm con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza.

Lực lượng Hamas từ chối đàm phán trao đổi tù nhân, chỉ đồng ý đình chiến. Ngày 19/12, lực lượng vũ trang Hamas của Palestine đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân trong cuộc chiến với Israel, thay vào đó, sẵn sàng đón nhận bất kỳ sáng kiến nào nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza.

Liên Hợp Quốc hoãn bỏ phiếu về ngừng bắn tại Dải Gaza. Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về một nghị quyết kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo và dừng ngay lập tức cuộc xung đột giữa Israel và Hamas lại một lần nữa bị trì hoãn. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào sáng nay (20/12). Theo kế hoạch ban đầu, 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu cho nghị quyết do Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) soạn thảo vào chiều qua (19/12) nhưng nó đã được hoãn nhằm thuyết phục Mỹ ủng hộ nghị quyết hoặc bỏ phiếu trắng.

Mỹ trừng phạt các cá nhân hỗ trợ Iran sản xuất máy bay không người lái. Ngày 19/12, Mỹ đã áp trừng phạt đối với 4 cá nhân và thực thể với cáo buộc đã hỗ trợ Iran sản xuất máy bay không người lái. Các cá nhân và thực thể này với trụ sở ở Iran, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Indonesia bị cáo buộc giúp Iran thu mua các hàng hóa nhạy cảm bao gồm các thiết bị điện tử có nguồn gốc từ Mỹ nhằm sản xuất các máy bay không người lái tự sát.

Đan Mạch và Mỹ đạt thỏa thuận về việc bố trí binh lính và thiết bị quân sự. Ngày 19/12, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố nước này đã đạt được thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép binh lính và thiết bị quân sự của Mỹ được bố trí trên lãnh thổ của Đan Mạch. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh với thỏa thuận trên, binh lính và thiết bị của Mỹ có thể được bố trí lâu dài trên lãnh thổ Đan Mạch.