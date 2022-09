THẾ GIỚI 24H: Mỹ doạ trừng phạt khách hàng mua dầu Nga

TPO - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo về việc áp đặt trừng phạt đối với những khách hàng mua dầu mỏ xuất khẩu của Nga không tuân thủ giá trần do G7 đề xuất.

Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc áp trần giá dầu Nga. Trong đó cảnh báo, những khách hàng mua khối lượng dầu đáng kể trên mức giá trần hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ ngừng xuất khẩu năng lượng sang những quốc gia phương Tây thực thi kế hoạch áp giá trần đối với dầu và khí đốt của nước này.

Ukraine xem xét cung cấp 100.000 tấn than nhiệt cho Ba Lan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang xem xét khả năng khẩn trương cung cấp cho Ba Lan 100.000 tấn than nhiệt để giúp nước láng giềng vượt qua mùa đông sắp tới. Ông Zelensky cũng đang hối thúc việc nâng cấp đường dây tải điện từ nhà máy hạt nhân Khmelnytskyi của Ukraine đến Ba Lan, qua đó giúp tăng sản lượng nhiệt điện bằng than đá, loại năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nhất.

Anh chuẩn bị cho chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử. Theo tờ Independent, lãnh đạo và nguyên thủ các nước trên thế giới dự kiến tập trung tại Tu viện Westminster để tham gia một sự kiện trang trọng với quy mô hiếm được chứng kiến ​​trong những thập kỷ gần đây. Từ giờ cho đến khi tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II, mỗi ngày, hàng nghìn cảnh sát sẽ túc trực ở thủ đô để giữ trật tự đám đông tụ tập bên ngoài Cung điện Buckingham và Công viên St. James gần đó khi họ tới để bày tỏ sự kính trọng đối với nữ hoàng đã khuất.

Anh sẽ dần thu hồi và thay thế các đồng tiền in hình Nữ hoàng Elizabeth II. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, tất cả những tờ tiền giấy và những đồng tiền xu có in hình bà đang được lưu hành trên khắp thế giới sẽ bị thu hồi và thay thế. Hiện có khoảng hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy đang được lưu hành ở Anh, với tổng giá trị lên đến 82 tỷ bảng Anh (95 tỷ USD), theo BoE.

Nga nói 12.000 binh sĩ Ukraine thương vong chỉ trong 5 ngày phản công. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hơn 4.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 8.000 người khác bị thương trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 10/9 ở miền Nam và miền Đông đất nước. (XEM CHI TIẾT…)

Indonesia phủ nhận chuyện hàng loạt tài liệu mật của tổng thống bị rò rỉ. Chánh Văn phòng tổng thống Indonesia Heru Budi Hartono khẳng định, thông tin một số tài liệu, thông tin mật của tổng thống bị đưa lên mạng internet là không đúng sự thật. Trước đó có tin đồn tin tặc đã đánh cắp một số tài liệu của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (XEM CHI TIẾT…)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine tạm dừng hoạt động. Nhà máy đã “dừng hoạt động hoàn toàn” sau khi ngắt tổ phát điện số 6 khỏi lưới điện lúc 15h41’ sáng 11/9. Quá trình chuẩn bị làm lạnh và chuyển sang trạng thái lạnh đang được tiến hành. (XEM CHI TIẾT…)

Tổng thống Biden gia hạn tình trạng khẩn cấp sau vụ khủng bố 11/9. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia do cựu Tổng thống George W. Bush tuyên bố sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 thêm một năm nữa. (XEM CHI TIẾT…)

Thụy Điển bắt đầu bầu cử Quốc hội. Ngày 11/9, người dân Thụy Điển bắt đầu đi bầu cử Quốc hội. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đảng Dân chủ xã hội sẽ nắm cơ hội tiếp tục điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Ukraine tuyên bố chỉ cách biên giới Nga 50km. Tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, binh lính nước này đang đẩy mạnh tiến công cả ở phía bắc, phía nam và phía đông vùng Kharkiv. "Chúng tôi hiện chỉ còn cách biên giới Nga khoảng 50km", tướng Zaluzhnyi viết trên kênh Telegram hôm 11/9. Theo ông, các lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 3.000 km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng 9 này.