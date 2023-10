THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều tàu sân bay, tiêm kích F-35, F-16 đến gần Israel

TPO - Ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Lầu Năm Góc đang điều tàu và máy bay đến gần Israel, một ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành các cuộc tấn công khắp miền Nam Israel.

Cùng với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, Mỹ điều động tàu tuần dương USS Normandy, các tàu khu trục: USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt tới khu vực Đông Địa Trung Hải. Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện của các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 trong khu vực. Theo AP, Mỹ muốn thông qua hoạt động triển khai lực lượng quy mô lớn này để nhấn mạnh mối lo ngại của mình về khả năng xung đột leo thang và cần phải ngăn chặn khả năng đó.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất cực mạnh ở miền tây Afghanistan. Chính quyền do Taliban lập ra ở Afghanistan hôm 8/10 cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương trong trận động đất xảy ra trước đó một ngày. Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) ngày 7/10 thông báo đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển phía tây Afghanistan. Tâm chấn nằm cách thành phố Herat 42 km về phía tây bắc, nơi có dân số khoảng 272.000 người. Một loạt dư chấn đã được báo cáo sau trận động đất này. (XEM CHI TIẾT...)

Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, ngày 8/10, Nội các An ninh Israel chính thức tuyên bố nước này "đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc tấn công thảm khốc của Hamas tại miền nam Israel". Trước đó, phát biểu tại cuộc họp khẩn Nội các An ninh ngày 7/10, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang trong tình trạng "chiến tranh", đồng thời cam kết kẻ địch sẽ phải “trả giá”.

Mỹ cam kết viện trợ cho lực lượng phòng vệ Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai bên đã thảo luận tình hình sau các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel và Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang triển khai viện trợ bổ sung cho lực lượng phòng vệ Israel. Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân ở Israel đồng thời cam kết hỗ trợ chính phủ và người dân nước này trước cuộc tấn công bởi các phần tử khủng bố Hamas.

Ba Lan sơ tán công dân khỏi Israel. Chiều 8/10 (giờ địa phương), một ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, France24 dẫn nguồn tin từ Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan sẽ cử máy bay quân sự sơ tán công dân khỏi nước này.

Lo ngại rệp lây lan, Pháp đóng cửa 7 trường học. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal cho biết, nước này đã buộc phải đóng cửa 7 trường học do lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan của rệp. Chính phủ Pháp đã tổ chức loạt cuộc họp trong tuần này để kiểm tra số vụ rệp được ghi nhận gia tăng vào thời điểm Pháp đang tổ chức Giải vô địch bóng bầu dục thế giới và chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic Paris 2024. “Chúng ta có gần 60.000 cơ sở giáo dục và mới có vài chục địa điểm phát hiện rệp, nhưng sự thật là số ca đang tăng lên. Cần phản ứng ngay để có thể xử lý tình hình trong vòng 24 giờ”, ông Attal nhấn mạnh.

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể hỗ trợ Nga. Bộ Thương mại Mỹ thông báo nước này đã đưa vào danh sách đen 7 công ty Ấn Độ và 42 công ty Trung Quốc vì bán vi mạch do Mỹ sản xuất cho Nga, vi phạm lệnh trừng phạt.

Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần tại các quần đảo Izu và Ogasawara. Nhật Bản ngày 9/10 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần đối với các khu vực quần đảo Izu và Ogasawara ở phía Đông đất nước. Theo đài NHK, cảnh báo trên được phát đi sau khi xảy ra một trận động đất ở khu vực gần đảo Torishima và dự báo sẽ xuất hiện sóng thần có độ cao khoảng 1 mét.

2.000 quan chức bị ngăn rời Ukraine vì không có lý do chính đáng. Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine đã ngăn trên 2.000 quan chức chính phủ rời khỏi nước này kể từ khi có sắc lệnh cấm họ ra nước ngoài mà không có lý do chính đáng từ tháng 1/2023. Theo ông Andrii Demchenko, người phát ngôn của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, cho biết: “Từ khi sắc lệnh này được ban hành, trên 2.000 quan chức giữ các chức vụ thuộc diện giám sát của Cơ quan Biên phòng Nhà nước đã cố gắng rời đi mà không có lý do chính đáng và đã bị chặn lại. Như tôi đã đề cập trước đó, lý do chính đáng là đi công tác hoặc đi cùng con cái dưới tư cách là người giám hộ”.