THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Mỹ Trump muốn phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa

TPO - Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đưa ra tuyên bố thứ hai của ông trên mạng xã hội Truth sau vụ xả súng ở Pennsylvania ngày 13/7 (giờ địa phương).

Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ mong muốn được phát biểu tại Wisconsin, nơi sẽ tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) vào ngày 15/7. Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định: “Trong thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết và thể hiện bản chất thật của người Mỹ, luôn mạnh mẽ và quyết tâm, không để cái ác chiến thắng”.

Phát hiện vật liệu nổ trong xe nghi phạm ám sát ông Trump. Tờ Wall Street Journal và CNN cho biết vật liệu nổ được tìm thấy trong chiếc xe của Thomas Matthew Crooks. Được biết, chiếc xe này đỗ gần địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử của cựu Thổng Mỹ Donald Trump. Giới chức Mỹ "đang làm rõ động cơ của vụ ám sát", đồng thời đề nghị người dân cung cấp mọi thông tin hữu ích. FBI đã triển khai các đặc vụ, nhóm thu thập bằng chứng và nhân sự từ khắp nước Mỹ tới Butler để hỗ trợ Sở Mật vụ trong cuộc điều tra.

Các nhà lãnh đạo châu Âu lên án vụ tấn công nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 14/7, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã chúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm hồi phục sau vụ tấn công nhằm vào ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bị sốc và lên án hành động ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang cá nhân của mình. Thủ tướng Hy Lạp cũng gửi lời chúc mau bình phục tới ông Trump cũng như gia đình nạn nhân của vụ tấn công. Trên trang cá nhân, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh bạo lực chính trị không có chỗ trong nền dân chủ, lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhắm vào ông Trump.

Áo in hình ông Trump bị bắn được rao bán khắp nơi. Chỉ vài giờ sau khi cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Mỹ Hodgetwins đã đăng lên mạng xã hội X hình ảnh một chiếc áo phông đen in hình ông Trump, với dòng chữ được in kiểu khẩu hiệu theo phong cách giống áp phích tuyên truyền. Chú thích của họ hứa hẹn "100% lợi nhuận từ chiếc áo này được dành cho chiến dịch tranh cử của ông Trump". Chỉ sau hơn 12 tiếng, hình ảnh mẫu áo này đã nhận được 2,1 triệu lượt xem và hơn 8.000 lượt thích.

Houthi tuyên bố tấn công tàu của Israel. Ngày 14/7, lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một tàu của Israel ở Vịnh Aden và thành phố Eilat cũng thuộc Israel. Người phát ngôn của Houthi nhấn mạnh nhóm này sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel cho đến khi cuộc chiến ở Gaza chấm dứt. Hiện phía Israel chưa có phản ứng trước tuyên bố trên của lực lượng Houthi.

Pháp tiếp tục hỗ trợ Ukraine, không gây chiến với Nga. Hôm 14/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và cố gắng không rơi vào tình trạng chiến tranh với Nga. "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ukraine và thực hiện nghĩa vụ của mình... Chúng tôi sẽ không rơi vào tình trạng chiến tranh với Nga", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh. Theo ông Macron, "an ninh ở châu Âu đang bị đe dọa". Quân đội Pháp hiểu rõ tầm quan trọng của sự cân bằng quyền lực và "quyết tâm của giới lãnh đạo Pháp là không để Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột".

Israel tập trận giả định tấn công vào Lebanon. Tiếp tục chiến dịch gây áp lực lên lực lượng Hezbollah ở Lebanon, quân đội Israel hôm qua (14/7) tuyên bố đã tiến hành thêm một số cuộc tập trận quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra xung đột quy mô lớn với nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tập trận giả định kịch bản tấn công vào Lebanon được Lữ đoàn Bộ binh dự bị số 5 tiến hành hồi tuần qua. Đây là một phần trong các nỗ lực của Bộ chỉ huy phía Bắc nhằm tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biên giới Israel – Lebanon.

Nổ súng tại Đức khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ngày 14/7, báo Bild (Đức) đưa tin một vụ nổ súng đã xảy ra ở thị trấn Lautlingen, bang Baden-Wuerttemberg, khiến một số người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo báo trên, nghi phạm được cho là một thợ săn. Thông báo từ cảnh sát bang Baden-Wuerttemberg nêu rõ nghi phạm đã nổ súng khiến bản thân và 2 người khác thiệt mạng. Ngoài ra còn có 2 phụ nữ bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát đánh giá vụ việc không gây nguy cơ trên diện rộng.

Pháp long trọng tổ chức lễ mừng Quốc khánh. Ngày 14/7, Pháp đã tưng bừng kỷ niệm ngày quốc khánh bằng một lễ diễu binh lớn dọc đại lộ Champs-Élyseés ở thủ đô Paris, với lực lượng quân đội, xe thiết giáp, cùng phi đội máy bay và trực thăng bay lượn trên bầu trời.