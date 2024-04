THẾ GIỚI 24H: Các bệnh viện khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp

TPO - Bệnh viện huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak, giáp biên giới với Myanmar, ngày 21/4 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế để đối phó với số lượng lớn người dân Myanmar phải sơ tán đang tìm cách điều trị y tế tại đây.

Lãnh đạo bệnh viện huyện Mae Sot cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hết tất cả các trường hợp bị thương, không phân biệt là dân thường hay quân nhân, để điều trị y tế vì lý do nhân đạo. Thanh tra Bộ Y tế Thái Lan, Tiến sĩ Sopon Eiamsiritaworn cho biết Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang khẩn trương triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo cho người tị nạn từ Myanmar. Theo ông Sopon, chính quyền và cơ quan an ninh tỉnh Tak nỗ lực đảm bảo an toàn cho các khu vực giáp biên giới và cung cấp thực phẩm, nước uống cho người tị nạn. Giao tranh ác liệt cùng các cuộc không kích đã kéo dài suốt đêm 20/4 và tiếp diễn ngày 21/4 gần khu vực cầu hữu nghị số 2 giữa Thái Lan và Myanmar, cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 1,5 km, khiến hơn 3.000 người Myanmar đã phải vượt biên giới sang Thái Lan lánh nạn trong ngày 21/4.

Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga ở Crimea. Hải quân Ukraine tuyên bố đã tấn công một tàu cứu hộ thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đóng ở bán đảo Crimea, khiến con tàu này không thể hoạt động.

Israel tuyên bố sẽ gia tăng áp lực đối với Hamas. Ngày 21/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas. Theo ông Netanyahu, Israel sẽ tăng cường hành động quân sự nhằm vào lực lượng này. Trong bài phát biểu qua video, ông Netanyahu đe dọa sẽ hành động “trong những ngày tới” mà không nêu rõ thời gian và địa điểm. Theo Thủ tướng Netanyahu, Israel sẽ tấn công lực lượng Hamas mạnh mẽ hơn nữa và điều này sẽ sớm xảy ra.

Lãnh đạo tối cao Iran lên tiếng sau đợt tấn công Israel. Ngày 21/4, lãnh đạo tối cao Iran - ông Ali Khamenei cảm ơn các lực lượng vũ trang của nước này sau cuộc tấn công vào Israel hôm 13/4, nói rằng Iran đã chứng tỏ sức mạnh của mình bất kể có bao nhiêu mục tiêu bị tấn công, theo hãng thông tấn IRNA. Lãnh đạo tối cao Iran mô tả vấn đề số lượng tên lửa được bắn hoặc số tên lửa bắn trúng mục tiêu chỉ có tầm quan trọng thứ yếu, mà vấn đề chính là sự xuất hiện của ý chí của quốc gia Iran và các lực lượng vũ trang trong đấu trường quốc tế.

Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ. Truyền thông Iran ngày 21/4 đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về một số vấn đề, trong đó có thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào được tiến hành giữa Iran và Mỹ thời gian qua như một số nguồn tin phương Tây và khu vực đưa tin.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị tấn công. Hãng tin Reuters cho biết một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria đã bị nhắm mục tiêu bằng 5 quả rocket phóng từ Iraq. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông sau hơn hai tháng qua. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Iraq - ông Mohammed Shia al-Sudani trở về sau chuyến công du Mỹ gặp Tổng thống Joe Biden.

Mỹ xem xét trừng phạt một đơn vị của quân đội Israel. Trang tin Axios cho biết, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn Netzah Yehuda của Lực lượng phòng vệ Israel vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Palestine ở Bờ Tây. Theo các nguồn tin giấu tên, lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm chuyển giao vũ khí của Mỹ cho đơn vị bộ binh cực đoan chính thống và chặn binh lính của họ huấn luyện với lực lượng Mỹ hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào với sự tài trợ của Mỹ.