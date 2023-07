THẾ GIỚI 24H: Biểu tình bạo lực lan từ Pháp sang Thụy Sĩ

TPO - Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết do bị kích động trước các cuộc biểu tình bạo lực tại Pháp, hơn 100 thanh thiếu niên đã tập trung tại trung tâm thành phố Lausanne và phá hoại nhiều cơ sở kinh doanh.

Ngày 2/7, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đã bắt giữ 7 người sau khi bạo loạn xảy ra ban đêm tại thành phố Lausanne nước này. Đáng chú ý, 6 người trong số đó là trẻ vị thành niên. Trong một thông báo, cảnh sát thành phố Lausanne nêu rõ những người trẻ bị bắt giữ nằm trong độ tuổi từ 15-17 gồm 3 phụ nữ gốc Bồ Đào Nha, Bosnia và Somalia, cùng 3 nam giới gốc Gruzia, Serbia và Thụy Sĩ. Người trưởng thành duy nhất trong số những người bị bắt hiện 24 tuổi là công dân Thụy Sĩ.

Quân đội Israel tiến hành không kích nhiều mục tiêu tại Syria. Ngày 2/7, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Israel đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố Homs do Chính phủ Syria kiểm soát. Không lâu sau đó, quân đội Israel tuyên bố động thái này nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa của Damacus. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn một nguồn tin quân đội cho biết các cuộc không kích của Israel xuất phát từ khu vực Đông Bắc thủ đô Beirut của Liban, với mục tiêu nhằm vào một số điểm lân cận thành phố Homs, cách Liban khoảng 20km.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều chỉnh cách xử lý vấn đề Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 2/7 cho rằng Bộ Thống nhất của nước này “không nên hoạt động như một cơ quan hỗ trợ cho Triều Tiên”. Tuyên bố của Tổng thống Yoon được đưa ra vài ngày sau khi ông đề cử một học giả theo quan điểm bảo thủ làm người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Đức tuyên bố không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Hôm 2/7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga. "Chúng tôi xem xét các đề nghị một cách thận trọng. Nguyên tắc của chúng tôi là không cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói. Hồi tháng 5, tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung của Đức trích dẫn các nguồn tin cho biết, Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus. Tuy nhiên, Đức từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình này.

Giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), làm rung chuyển thủ đô Khartoum. Theo Aljazeera, giao tranh bắt đầu từ đầu giờ sáng ngày 2/7 ở phía Bắc thành phố Khartoum và lực lượng RSF đã tìm cách tấn công các vị trí của quân đội Sudan, trong đó có một căn cứ không quân. Pháo binh hạng nặng cũng đã được huy động và sử dụng ở phía Đông của thành phố. Một máy bay chiến đấu của quân đội Sudan đã bị bắn rơi ở khu vực phía Bắc Khartoum.

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus. Trong một thông báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski hôm qua (2/7) cho biết, do tình hình căng thẳng ở biên giới với Belarus, một nhóm 500 cảnh sát từ các đơn vị thực thi pháp luật và chống khủng bố sẽ được tăng cường. Lực lượng này sẽ tham gia cùng 5.000 lính biên phòng và 2.000 lính bảo vệ an ninh biên giới. Theo Stanislaw Zaryn, ủy viên Chính phủ Ba Lan về an ninh, sự hiện diện ngày càng tăng của lực lượng an ninh cũng là một phản ứng đối với việc lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner di chuyển sang Belarus. Bởi vẫn chưa thể khẳng định được liệu lực lượng này có tham gia vào việc gây bất ổn cho Ba Lan hay không?

Xả súng ở bữa tiệc mừng Quốc khánh tại Mỹ, 30 người thương vong. Thảm kịch đã làm rung chuyển thành phố Baltimore, cách thủ đô Washington khoảng 64 km về phía bắc, vào đầu kỳ nghỉ cuối tuần nhân dịp Quốc khánh Mỹ (4/7), khi người dân ở xứ sở cờ hoa thường tụ tập để diễu hành, làm tiệc nướng và bắn pháo hoa ăn mừng. Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ nổ súng xảy ra ngay sau nửa đêm ngày 2/7, tại bữa tiệc ngoài trời ở khu dân cư Brooklyn thuộc Baltimore, nơi có hàng trăm người tham dự. Một nhân chứng kể với đài truyền hình Fox 45 rằng họ đã nghe thấy 20 - 30 phát súng nổ.

Nga tập kích UAV trong đêm, Ukraine kích hoạt lá chắn phòng không. Ngày 2/7, Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram, Nga đã triển khai một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kiev. Quan chức Ukraine xác nhận, cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào Kiev đêm 1/7 diễn ra sau 12 ngày gián đoạn. Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ UAV của Nga. Hiện chưa ghi nhận về thiệt hại và thương vong.