The Beverly Walk - Mặt tiền 'triệu đô' đón sóng thương mại triệu khách

Các đợt sóng đầu tư đang đổ dồn về khu Đông TP.HCM. T rong tâm chấn sôi động ấy, shophouse The Beverly Walk (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) mang tới cơ hội vàng để nhà đầu tư sở hữu mặt tiền đắt giá giữa đại đô thị all-in-one đáng sống bậc nhất phía Nam.

Thị trường bán lẻ tăng nhiệt, giới đầu tư dịch chuyển về khu Đông

Theo báo cáo quý I/2025 của Savills, thị trường bất động sản thương mại dịch vụ (TMDV) TP.HCM ghi nhận công suất cho thuê tới 94%. Báo cáo cũng cho thấy, dù giá thuê mặt bằng đã ở mức cao nhưng vẫn giữ xu hướng tăng. Triển vọng thị trường được đánh giá tích cực với tổng mức bán lẻ toàn thành phố tăng 14% trong nửa đầu năm và mục tiêu chạm mốc 18% vào cuối 2025.

Các tiêu chí được nhà đầu tư quan tâm là vị trí và khả năng vận hành. Theo đó, những khu đô thị có cư dân thực tế, lưu lượng khách lớn và hạ tầng đồng bộ trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu. Tại khu Đông TP.HCM, Vinhomes Grand Park là lựa chọn nổi bật với tốc độ phát triển dân cư nhanh hiếm có. Chưa đầy 5 năm đi vào vận hành, đại đô thị đã chào đón hơn 60.000 cư dân về sinh sống - con số khổng lồ nếu so sánh với các khu đô thị khác tại TP.HCM.

Không dừng lại ở đó, mỗi tuần Vinhomes Grand Park vẫn đang đón thêm hàng trăm hộ gia đình mới nhận bàn giao và chuyển đến an cư tại các phân khu như The Origami, The Beverly, The Beverly Solari... Với quy mô lên đến 271ha, Vinhomes Grand Park đang hình thành một cộng đồng sống - làm việc - kinh doanh - mua sắm - vui chơi giải trí toàn diện.

Theo các chuyên gia bán lẻ, đây là mô hình “cộng đồng đóng” lý tưởng cho các thương hiệu F&B, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tiện ích, giáo dục... khi có thể tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng đông đảo và có sức mua cao. Nổi bật tại tâm điểm giao thương ấy là The Beverly Walk - điểm mua sắm sôi động nhất đại đô thị cũng như khu Đông TP.HCM.

The Beverly Walk sở hữu vị trí đắc địa trung tâm, kế cận các tiện ích lõi, trong đó có Vincom Mega Mall Grand Park quy mô gần 50.000m2, công viên trung tâm 36ha và quảng trường Golden Eagle. Các tiện ích này chính là không gian mua sắm, vui chơi giải trí của hơn 60.000 cư dân đại đô thị, hơn 1 triệu cư dân TP Thủ Đức và hàng ngàn du khách vãng lai từ TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Chưa kể, đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng, lễ hội, chương trình văn hóa nghệ thuật lớn tạo ra hiện tượng bùng nổ khách tham gia.

Ngoài vị trí hiếm có, The Beverly Walk còn sở hữu lợi thế vững chắc từ “bộ đôi siêu kết nối”: tuyến Metro số 1 đã đi vào hoạt động và đường Vành đai 3 kết nối trực tiếp Vinhomes Grand Park với trung tâm Quận 1 - dự kiến đi vào vận hành từ cuối năm nay. Trong tương lai gần, dòng khách vãng lai và cư dân mới từ các khu vực vệ tinh sẽ đổ về đại đô thị nhiều hơn, gia tăng khả năng khai thác kinh doanh, tăng giá cho nhóm bất động sản thương mại đã hiện hữu như The Beverly Walk.

“Khu vực này vừa có lưu lượng cư dân ổn định, vừa gần các trục tiện ích chính và có thể khai thác ngay. Nếu tại Hà Nội thì các mặt bằng tương đương sẽ có giá cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi”, anh Trần Đức Huy, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội vừa chốt một căn shophouse, chia sẻ.

Sản phẩm đầu tư đa năng, khai thác tức thì

Bên cạnh những nhà đầu tư chuyên nghiệp đang tìm kiếm bất động sản thương mại có tiềm năng sinh lời cao, shophouse The Beverly Walk còn đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu kép: vừa an cư, vừa khai thác kinh doanh. Đây là mô hình ngày càng được ưa chuộng trong bối cảnh xu hướng “live-work” đang lên ngôi, đặc biệt là tại các đô thị lớn có không gian sống đa năng, tiện nghi như Vinhomes Grand Park.

Với thiết kế đa công năng, các căn shophouse The Beverly Walk cho phép chủ nhân dễ dàng bố trí tầng trệt làm mặt bằng kinh doanh hoặc văn phòng, trong khi các tầng trên vẫn đảm bảo tính riêng tư cho sinh hoạt gia đình. Vị trí ngay trung tâm đại đô thị, liền kề các tiện ích đắt giá như Vincom, phố đi bộ, công viên trung tâm và được hưởng trọn tiện ích chuẩn resort nội khu The Beverly phong cách Mỹ, giúp cư dân The Beverly Walk có thể tận hưởng một cuộc sống đáng mơ ước.

Trong khi đó với mục đích khai thác cho thuê, kinh doanh, The Beverly Walk được giới đầu tư đánh giá cao nhờ sản phẩm sẵn có. Khách hàng có thể nhận nhà và nhận sổ ngay để đưa vào vận hành - một điều hiếm thấy trên thị trường shophouse hiện tại.

Vinhomes Grand Park nói riêng và Thủ Đức nói chung đang đứng trước cột mốc lịch sử, trở thành “hồng tâm” của TP.HCM mở rộng - sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong bối cảnh đó, The Beverly Walk, với nguồn cung giới hạn và những lợi thế vận hành hiếm có, không chỉ là một sản phẩm thương mại thông thường, mà chính là “trục vàng sinh lời” dành cho những nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội đúng thời điểm.