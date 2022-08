Thành phố thông minh: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Đại dịch Covid-19 đã có những tác động vô cùng mạnh mẽ đến mọi mặt của xã hội. Trong đó, các thành phố đã thay đổi cách vận hành và hoạt động . Tại Việt Nam, khi chính phủ bắt tay vào xây dựng kế hoạch phục hồi sau đại dịch, cơ hội để phát triển thành phố thông minh cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng là thách thức vô cùng lớn cho toàn hệ thống kinh tế - chính trị.

Định nghĩa về Thành phố thông minh

Liên minh viễn thông thế giới (International Telecomunications Union) từng định nghĩa: “Thành Phố Thông Minh Bền Vững là đô thị sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông và các phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả của hoạt động và dịch vụ đô thị và khả năng cạnh tranh, đồng thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hiện tại và các thế hệ tương lai liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường cũng như văn hóa”.

Theo đó, Ủy ban châu Âu nhận định rằng có 6 lĩnh vực quan trọng để hoàn thiện thành phố thông minh là: Chính quyền điện tử, Kinh tế thông minh, Giao thông thông minh, Môi trường thông minh, Cư dân thông minh, Cuộc sống thông minh.

Xu hướng phát triển thành phố thông minh trên thế giới

Singapore tiếp tục đứng đầu danh sách thành phố thông minh nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, vượt qua rất nhiều thành phố của châu Âu như Zurich (Thụy Sĩ), Oslo (Na Uy), hay Helsinki (Phần Lan), theo bảng xếp hạng Chỉ số thành phố thông minh của 118 thành phố trên thế giới do Trường Kinh doanh Viện Quản lý phát triển (IMD) Thụy Sĩ và Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore công bố tháng 11/2021.

Tại Singapore, chính phủ tập trung triển khai sáng kiến Quốc Gia Thông Minh (Smart Nation). Một số điểm nổi bật trong dự án, có thể kể đến như việc xây dựng cổng thanh toán điện tử, hệ thống xe tự lái khu vực nội đô, hệ thống nhận diện điện tử, mạng lưới cảm biến không dây,…

Bên cạnh đó, chính phủ của Đảo quốc Sư tử còn chú trọng tích hợp Internet vạn vật (IoT) vào đời sống thường nhật của người dân. Các dịch vụ công cũng được cung cấp thông qua nền tảng điện toán đám mây (Cloud computing). Tất cả những tiện ích này, đều được tiếp sức bởi Dữ liệu lớn (Big Data).

Việt Nam không đứng ngoài cuộc

Các nhà đầu tư - kinh doanh bất động sản lớn trong nước cũng đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá và từng bước đưa vào lộ trình đầu tư xây dựng những khu đô thị thông minh, nhằm tăng tính cạnh tranh cũng như nâng cấp chất lượng cuộc sống, tạo ra một môi trường thông minh của những cư dân thông minh và cho một cuộc sống thông minh. Đây là cơ hội nhưng cũng là một thách thức không hề nhỏ không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà còn với những nhà đầu tư bất động sản lớn tại Việt Nam.

Công nghệ là một yếu tố then chốt và không thể thiếu để làm nên một đô thị thông minh. Là một trong những nhà cung cấp giải pháp IoT thông minh hàng đầu thế giới, Advantech đã phát triển các gói giải pháp trong lĩnh vực bất động sản thông minh (đô thị thông minh): môi trường - năng lượng, an ninh – an toàn, giao thông, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ,…, hướng tới ba nhóm đối tượng cụ thể là cư dân, nhà đầu tư và đơn vị vận hành, trong đó luôn lấy khách hàng là trọng tâm.

Với giải pháp Bán lẻ thông minh (iRetail) của Advantech, các nhà đầu tư có thể ứng dụng và kiến tạo nên đô thị thông minh một cách dễ dàng và linh hoạt. Nền tảng StoreVue tiên tiến được phát triển dựa trên công nghệ điện toán đám mây và giải pháp trực quan hóa tích hợp với phần cứng của Advantech phù hợp với nhiều chuỗi và cửa hàng bán lẻ khác nhau, bao gồm: hệ thống ki-ốt tự phục vụ (StoreVue Self-Service), POS thông minh (StoreVue POS), biển báo kỹ thuật số (StoreVue Signage), phân tích video AI thông minh (StoreVue Analytics) giám sát & quản lý thông minh (StoreVue Inspection),...

Nhờ đó, giải pháp iRetail của Advantech không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm hoàn toàn khác biệt của khách hàng, mà còn giúp tạo ra không gian cao cấp với chi phí bảo trì tối thiểu và việc tiếp thị bán hàng đến đúng đối tượng. Từ việc tối ưu hóa phương thức tiếp thị sản phẩm một cách thông minh đến tích hợp tất cả thông tin cửa hàng trên một nền tảng thống nhất, Advantech đưa ra các giải pháp tương ứng hỗ trợ các chủ doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi số, góp phần kiến tạo nên đô thị thông minh tại Việt Nam.

Thành phố thông minh đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, môi trường và xã hội là điều khá rõ ràng và là xu hướng không thể khác trong một tương lại gần. Vì vậy, việc ứng dụng mô hình phát triển thông minh ở các thành phố lớn tại Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho không chỉ sự phát triển của thành phố mà còn cho cộng đồng cư dân sinh sống tại đó, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực.

