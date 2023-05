Thanh niên An Giang kích cầu mua sắm, thanh toán không tiền mặt

TPO - Ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp Sở Công Thương tổ chức “Ngày hội kích cầu mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt” năm 2023 với chủ đề “Thanh niên An Giang với chuyển đổi số trong giao dịch thương mại”, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và doanh nghiệp tham gia.

Tại ngày hội, các đơn vị, doanh nghiệp trưng bày, mua bán các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên, hàng hoá, dịch vụ, ẩm thực,... tất cả giao dịch đều không dùng tiền mặt và thanh toán qua app ngân hàng trên thiết bị điện thoại thông minh. Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang đã đạp xe diễu hành quanh các tuyến đường chính ở thành phố Long Xuyên để tuyên truyền cho người dân thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm.

Chị Nguyễn Phượng Thư, Trưởng Ban phong trào Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, thông qua các thông điệp được truyền tải, hy vọng rằng tuổi trẻ An Giang sẽ đạt được các mục tiêu đề ra là tiên phong trong chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán số hướng đến xã hội không dùng tiền mặt, ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn,...

Anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho rằng, Ban thường vụ Tỉnh đoàn xác định Đề án “Thanh niên An Giang tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027” là 1 trong 7 đề án trọng điểm của nhiệm kỳ. Đồng thời, với mục tiêu đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi toàn tỉnh được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Hơn nữa, tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Bên cạnh đó, với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng. “Đây cũng là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày. Chính vì điều đó mà trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích trong triển khai các hoạt động về chuyển đổi số”, anh Sang chia sẻ.

Điển hình là thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tận dụng không gian mạng, nền tảng số, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn; xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên lực lượng đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, cán bộ Đoàn – Hội tiên phong trong cài đặt sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID đảm bảo đạt mức độ 2 theo quy định; đặc biệt là phát huy vai trò cán bộ Đoàn trong Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đến các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên và người dân.