Dấu ấn chuyển đổi số

Soi đèn hỗ trợ người dân cài đặt VNeID

Tỉnh Đoàn Bình Dương triển khai mô hình Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng - thực hiện hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeID. Theo đó, các Đoàn xã, phường, thị trấn thành lập 585 Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng với sự tham gia của hơn 73 nghìn lượt ĐVTN.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, mỗi chi đoàn khu, ấp có ít nhất 1 tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng. Thành viên mỗi tổ là tất cả các ĐVTN đang sinh hoạt tại chi đoàn. Các tổ trực tiếp tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình tại tổ dân phố, khu, ấp.

“Không kể ngày nghỉ cuối tuần hay buổi trưa, tối, các bạn thanh niên tình nguyện có mặt ở mọi địa bàn để kịp thời hướng dẫn người dân và gõ cửa đến từng nhà”, chị Trinh cho hay. Thậm chí, nhiều cán bộ Đoàn, thanh niên tình nguyện tranh thủ buổi tối đi hỗ trợ, soi đèn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Các tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng đã hỗ trợ người dân kích hoạt thành công hơn 126 nghìn tài khoản (đạt 122,5% so với chỉ tiêu được giao).

Chị Trinh cho biết thêm, Tỉnh Đoàn Bình Dương tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của mô hình từ ngày 1/4. Một trong những mục tiêu của giai đoạn 2, mỗi người tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu cho 5 người dân cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng tài khoản này truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xây dựng không gian khởi nghiệp sáng tạo “thực chiến”

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương được giao làm điểm thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó, Đoàn Thanh niên Thành phố được giao là lực lượng xung kích đi đầu, hỗ trợ chính quyền và người dân trong các nội dung chuyển đổi số. Từ tháng 12/2022, Thành Đoàn Hà Nội đã chỉ đạo thành lập 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng. Cao điểm hoạt động của đội hình diễn ra vào tháng 3/2023 khi được cộng hưởng với chủ đề chuyển đổi số trong TTN mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động.

Một dấu ấn đặc biệt của tuổi trẻ Thủ đô trong TTN năm 2023 là Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với ĐH VinUni ra mắt Không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số VinUni HUB. Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, đây là không gian kiểu mẫu thực hiện tại 1 trường ĐH tư thục nhằm thí điểm mô hình vườn ươm do CLB Vinnovation (một thành viên của Mạng lưới CLB hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số HUB Network) vận hành với mục tiêu nhân rộng ra 16 trường ĐH là thành viên của HUB Network.

Không gian tích hợp nhiều chức năng ưu việt, ứng dụng tối đa công nghệ chuyển đổi số, gồm: các ki-ốt sinh viên thử kinh doanh; hỗ trợ định danh điện tử, thu thập thông tin và sinh trắc học cá nhân phục vụ làm giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp tại chính ngôi trường của mình; đào tạo kinh doanh “thực chiến”, khóa học bán hàng livestream (phát trực tiếp), lập trình từ zero đến hero trong 6 tháng, các khóa học về công nghệ tiên phong như AI, Big data, WEB3, AR/VR…

“Đây là mô hình 5 trong 1, tích hợp công nghệ số nhằm trang bị, hỗ trợ cho các bạn thanh niên, sinh viên tiếp cận với khởi nghiệp sáng tạo một cách “thực chiến” nhất, tiến tới thành lập các vườn ươm trong các trường ĐH, học viện, doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc với chi phí tối ưu và được vận hành hoàn toàn bởi sinh viên, vì sinh viên. Mô hình thực hiện với phương châm: sinh viên ở đâu, hỗ trợ tại đó”, anh Hưng cho biết thêm.

ANH LÊ VĂN LƯƠNG, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN: 31 ngày “cháy” cùng Tháng Thanh niên

Xác định đây là TTN đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh phát huy mạnh mẽ và hiệu quả nhất chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai TTN 2023 trên 3 nhóm nội dung: khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Nghệ An là 1 trong số ít các đơn vị có thí sinh đạt 100/100 điểm ngay từ những ngày đầu thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, vươn lên dẫn đầu toàn quốc về số thí sinh tham gia, lượt dự thi. Toàn tỉnh đã có hơn 700 đội hình thanh niên xung kích ra quân hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tổ công nghệ số hỗ trợ hơn 35 nghìn người dân đăng ký định danh điện tử mức 1, mức 2… Tuổi trẻ Nghệ An đã có 31 ngày trọn vẹn “cháy” cùng TTN; bám sát, gắn bó với cơ sở, không có khái niệm ngày nghỉ, cuối tuần. Tinh thần này sẽ được tuổi trẻ Nghệ An duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

CHỊ PHẠM LÊ PHƯƠNG THẢO, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH: Làm chủ công nghệ

TTN 2023 đã tạo thành đợt thi đua sôi nổi trong đoàn viên, sinh viên trường ĐH Trà Vinh. Trong vai trò là một cán bộ Đoàn, Hội, bản thân tôi đã nỗ lực làm mới mình trong mỗi phần việc để lan toả chủ đề chuyển đổi số tới các bạn đoàn viên, sinh viên trong trường. Trường ĐH Trà Vinh đã có bước chuyển biến đặc biệt trong việc đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc vận dụng linh hoạt sự phát triển của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…

Một trong những chuyển biến lớn nhất mà TTN đã mang đến cho chúng tôi là thúc đẩy tinh thần tự học trong mỗi bạn trẻ. Với thông điệp chuyển đổi số mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động đòi hỏi mỗi bản trẻ phải nỗ lực học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng để làm chủ công nghệ, không bị tụt lại phía sau. Trong công tác điều hành, quản lý công tác Đoàn, Hội của ĐH Trà Vinh hiện nay, chúng tôi đã xây dựng các ứng dụng, số hóa thay thế hoàn toàn cách làm việc thủ công truyền thống, giúp tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, nhân lực.

BẠN CHU HOA BẢO TRÂM, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM: Môi trường cho người trẻ rèn luyện, trưởng thành

Những người trẻ như chúng tôi đã có một khoảng thời gian, không gian thật đẹp đẽ, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết từ TTN 2023. Một dấu ấn đáng nhớ trong TTN 2023 của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là tổ chức kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú học sinh lớp 12, gồm bạn: Nguyễn Mai Trang và Lê Thị Thu Ngân đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự kiện đã truyền cảm hứng, thôi thúc các bạn học sinh trong trường không ngừng học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ khí thế mới của TTN 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa để các bạn học sinh có môi trường trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

L.TRINH (ghi)