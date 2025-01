Thanh Hóa: Xử lý hàng loạt tin sai lệch, tin giả

TPO - Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã gỡ bỏ 98 video xấu độc, đình chỉ 150 trang facebook, thông tin điện tử, xử lý nhiều trường hợp thông tin sai sự thật...

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, tình trạng tin sai lệch, tin giả trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội còn nhiều, diễn biến phức tạp. Việc này gây nên nhiều hệ luỵ cho các cá nhân, tổ chức. Trong thời gian qua, ngành chức năng đã quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp để xử lý.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã rà soát, tổng hợp và phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện gỡ bỏ 98 video xấu độc trên kênh youtube; đình chỉ 159 trang facebook, thông tin điện tử; phát hiện 41 trường hợp sai sự thật, xấu độc; xử lý 15 trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt với số tiền 130 triệu đồng; yêu cầu 21 trang facebook gỡ bỏ nội dung không phù hợp...

Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý gần 900 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xấu độc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức. Trong đó, đã củng cố hồ sơ, khởi tố hình sự 4 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 200 trường hợp với tổng số tiền nộp phạt ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng; răn đe, yêu cầu gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm đối với gần 700 trường hợp, bóc gỡ hơn 1.000 bài viết vi phạm...

Theo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã được xử lý nghiêm, kịp thời và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin để tuyên truyền, cảnh báo, răn đe, góp phần quan trọng phòng tránh các sai phạm trong xã hội. Tuy nhiên, tình trạng thông tin sai lệch, tin giả trên mạng xã hội còn nhiều, chưa được xử lý triệt để và có diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, triển khai các giải pháp như, các đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai các quy định luật an ninh mạng, luật an toàn thông tin, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội...