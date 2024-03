Tháng thanh niên 2024: 9Pay xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

9Pay - doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực Fintech, đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương, trao tặng khu vui chơi và những phần quà ý nghĩa cho trẻ em vùng cao, thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã ngày càng nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm đối với xã hội. Bên cạnh việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường… các công ty đang có xu hướng hành động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo đó, trách nhiệm xã hội của 9Pay không chỉ thể hiện qua việc cung cấp dịch vụ thanh toán tiện lợi và an toàn cho khách hàng, mà còn bằng những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng.

Nhằm hưởng ứng tháng thanh niên và kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 9Pay đã tham gia chương trình "Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng", tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại trường mầm non vùng cao thuộc huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Sự kiện này, 9Pay vinh dự được đồng hành cùng Đoàn TNCS khối các cơ quan Trung ương, bao gồm Bộ nội vụ, Uỷ ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ… cùng các đơn vị địa phương: Trường chính trị tỉnh Lào Cai, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Lào Cai.

Trong khuôn khổ chương trình, 9Pay cùng Đoàn TNCS khối các cơ quan Trung ương đã đến thăm, giao lưu và tặng quà là các nhu yếu phẩm cho các em nhỏ cùng người dân địa phương; khánh thành khu vui chơi liên hoàn, bao gồm cầu trượt, xích đu và thú nhún tại phân hiệu Mèng Đeng, thuộc trường mầm non Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Đây là một món quà ý nghĩa, giúp mang lại tiếng cười cho trẻ em vùng cao, đồng thời cải thiện điều kiện giáo dục và vui chơi tại điểm trường này.

Theo cô Lê Thị Bích Liên - Hiệu trưởng trường mầm non Cốc Lầu: Mèng Đeng là điểm trường khó khăn, với 36 trẻ ở các độ tuổi học chung một lớp và đều là người dân tộc Mông. Do đó, dự án này không chỉ mang lại một khu vui chơi mới mẻ, an toàn mà còn là nguồn cảm hứng cho các em nhỏ nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Chị Vũ Huyền Trang - Giám đốc Marketing của 9Pay chia sẻ: “9Pay luôn nỗ lực không ngừng trong việc chung tay, tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Vì vậy, thông qua những chương trình thiện nguyện như trao tặng khu vui chơi cho phân hiệu Mèng Đeng, chúng tôi muốn đem sức trẻ của doanh nghiệp cải thiện phần nào cơ sở vật chất của nhà trường, mang lại cho các em nhỏ môi trường học tập và vui chơi tốt hơn.”

Thông qua việc thực hiện các chương trình thiện nguyện như tặng khu vui chơi cho trường mầm non nghèo ở vùng cao, 9Pay không chỉ khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thanh toán điện tử mà còn là đơn vị tiên phong vì sự phát triển của xã hội. Hành động này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp cho thế hệ mai sau, là bước đi quan trọng trong hành trình phát triển bền vững mà 9Pay và các đối tác đang cam kết theo đuổi.

9Pay đã và đang tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững thông qua những hành động thiết thực. 9Pay hưởng ứng chiến dịch không sử dụng tiền mặt bằng cách cung cấp các giải pháp thanh toán an toàn và tiện lợi cho khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 9Pay luôn chú trọng vào hoạt động thiện nguyện, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức từ thiện để tạo ra những dự án mang lại giá trị tích cực cho xã hội nhờ vào tính năng “thiện nguyện” trên ví điện tử. Không chỉ vậy, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp sức trẻ vì sự phát triển của cộng đồng.