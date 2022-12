Tham vọng làm thương hiệu cho Hà Nội với chuỗi ‘Hanoi concert’

TPO - “Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023” mở màn chuỗi chương trình hòa nhạc tại Hà Nội. Các nhà tổ chức tham vọng có những đêm nhạc đỉnh cao tại Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa cho Thủ đô.

Ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc Đài PTTH Hà Nội cho biết, Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023 và hàng loạt chuỗi các chương trình âm nhạc giải trí do nhà đài tổ chức nằm trong kế hoạch triển khai cụ thể định hướng của Thành ủy và UBND Thành phố Hà Nội đã được xác định trong Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

“Với mong muốn làm phong phú thêm đời sống âm nhạc của Thủ đô, đồng thời tạo thêm các sự kiện văn hóa có giá trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật lành mạnh của công chúng và lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc đích thực, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình Hà Nội Concert với các chủ đề khác nhau. Chương trình Hòa nhạc năm mới thuộc chuỗi Hà Nội Concert được tổ chức thường niên vào ngày đầu tiên của mỗi năm mới”, ông Nguyễn Kim Khiêm nói.

Nói rõ hơn về chuỗi chương trình, ông Nguyễn Kim Khiêm khẳng định Hà Nội concert không phải một chương trình hoà nhạc về Hà Nội. Hà Nội vừa là địa danh nhưng cũng là một tính từ, hội tụ những giá trị về văn hoá. Vì thế BTC chọn lọc tác phẩm nổi bật về Hà Nội, của Hà Nội cho mỗi chương trình hòa nhạc.

“Hà Nội concert không chỉ là nơi cất lên những giai điệu, những bản hoà nhạc về Hà Nội mà là một nơi mà những tác phẩm âm nhạc đích thực sẽ được gửi đến công chúng”, ông Khiêm nói. Ban tổ chức bày tỏ tham vọng muốn đưa Hà Nội concert thành thương hiệu giống như nhiều thành phố, thủ đô khác trên thế giới đã làm được.

Trong hòa nhạc chào năm mới, Người Hà Nội do Phạm Thu Hà thể hiện mở màn cho tiệc âm nhạc. Những tác phẩm kinh điển thế giới được lựa chọn như: Voice of Spring của J.Strauss II, Waltz from Jazz Suite No.2 của D.Shostakovich, Heia in den Bergen From Operetta Die Csárdásfürstin của E. Kálmán, Dein ist mein ganzes Herz from Operetta Das Land des Lächelns của F. Lehar...

Vị nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương... hòa giọng tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng. Ca sĩ Đào Tố Loan nói rằng cô chờ đợi chương trình này từ rất lâu. Phạm Thu Hà sẽ thể hiện Người Hà Nội với tinh thần tri ân.

Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023 do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h tối 1/1/2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Hà Nội, phát thanh trực tiếp trên kênh FM90 và phát trực tuyến trên các nền tảng xã hội.