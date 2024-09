Thái Nguyên họp khẩn về vụ việc 13 học sinh nhập viện cấp cứu

TPO - Trước tình trạng rất nhiều em học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện, trong đó có em trong tình trạng nguy kịch, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành họp với các sở ngành chức năng bàn xác định nguyên nhân, xử lý, phòng ngừa.

Chiều 3/9, ông Đặng Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo, những ngày gần đây, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (Bộ Công Thương), địa chỉ tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên có một số học sinh sống tại ký túc xá của Trường có biểu hiện ốm, sốt, đau đầu đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trong đó có em V.M.C (SN 2008), hộ khẩu ở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ngày 29/8 có biểu hiện đau bụng, nôn, được nhập viện lúc 20 giờ. Sau đó, em C. rơi vào tình trạng lơ mơ, hôn mê được chẩn đoán theo dõi viêm màng não/viêm túi mật/polip túi mật. Sau đó, em này suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, tiên lượng rất xấu. Đến 12h30 ngày 31/8, gia đình đã xin cho em C. về nhà. Hai trường hợp khác cũng ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào bệnh viện có biểu hiện đau bụng, tức ngực, sốt nhẹ, co giật. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm bạch hầu và viêm màng não. Hiện chưa có kết quả; sức khỏe của hai em ổn định, tự ăn uống, đi lại được.

Đến chiều tối 2/9, có thêm 10 học sinh khác của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có một hoặc một vài biểu hiện như sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn cũng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi, điều trị. Test nhanh cúm A/B, cả 10 em đều âm tính; không thấy hình ảnh bất thường trên phim chụp XQ, các xét nghiệm khác chưa có kết quả. Hiện, sức khỏe của 10 em đều ổn định, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Do chưa có kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp nên hiện ngành Y tế chưa xác định được đây có phải là dịch bệnh truyền nhiễm hay không, song các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai kịp thời. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đồng thời theo dõi sức khỏe và chăm sóc các điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Trong ngày 3/9, không phát sinh thêm trường hợp bệnh mới.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm có các biện pháp hỗ trợ đối với các học sinh đang phải điều trị, để các em và gia đình yên tâm. Triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết khác về phương tiện, nhân lực để giải quyết sự việc. Các cơ quan chuyên môn sớm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến nhiều học sinh cùng nhập viện, trong đó có việc kiểm tra mẫu thức ăn. Đề nghị Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên lùi ngày nhập học sau 1 tuần nữa, để khi có kết quả xét nghiệm nếu không phải là bệnh truyền nhiễm thì cho học sinh đi học bình thường.