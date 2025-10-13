TELIN 30 năm hành trình phát triển

TP - “Có những con đường không đo bằng bước chân, mà bằng dấu ấn để lại trong trái tim mỗi người đi qua...” Đối với Telin, đó là dấu ấn 30 năm mà Công ty đã để lại trong lòng các đối tác, khách hàng; là sự công nhận của thị trường và tinh thần hết lòng phục vụ.

Khởi đầu khi thành lập (09/9/1995) là doanh nghiệp thuần túy về kinh doanh thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Telin dần lớn mạnh và phát triển thành thương hiệu được khách hàng tín nhiệm trong lĩnh vực chuyên cung cấp các thiết bị nâng hạ, máy móc xây dựng và các thiết bị khác cho các ngành xây dựng, giao thông, khai thác mỏ, các nhà máy sản xuất, kho, cảng… Lĩnh vực kinh doanh này vẫn được công ty vẫn duy trì và chú trọng đến ngày hôm nay.

Phối cảnh dự án Cụm công nghiệp Kim Bài

Theo thời gian, công ty dần chuyển mình sang lĩnh vực đầu tư bất động sản và trở thành nhà đầu tư trong các phân khúc bất động sản công nghiệp, bất động sản đô thị và cả bất động sản thương mại dịch vụ.

Cho đến nay, Telin đã và đang triển khai nhiều dự án bất động sản. Với phân khúc bất động sản đô thị, công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 dự án tại Thủ đô Hà Nội: 45 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề; dự án Amber Riverside tại ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Với phân khúc bất động sản công nghiệp, Telin đang triển khai Cụm công nghiệp Kim Bài, địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai (cũ). Dự án này đang được Chủ đầu tư Telin Group tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai, dự kiến bàn giao cho nhà đầu tư vào quý 1 năm 2026.

Còn với phân khúc bất động sản thương mại dịch vụ, công ty đang tích cực triển khai dự án tại xã Đại Mạch, TP Hà nội.

Dự án Amber Riverside tại phường Vĩnh Tuy đã đi vào sử dụng

Để bắt kịp xu thế sử dụng năng lượng tái tạo của thế giới, góp phần bảo vệ môi trường, công ty cũng đã đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, bắt kịp làn sóng chuyển dịch năng lượng xanh bằng việc đầu tư các dự án điện mặt trời tại Đồng Nai và Bình Định, ghi tên thương hiệu Telin Solar vào lĩnh vực mới mẻ tại Việt Nam.

Nhìn lại 30 năm xây dựng, mở rộng và trưởng thành, đến nay Telin không chỉ là một doanh nghiệp, mà đã phát triển thành hệ sinh thái với nhiều công ty thành viên. Trong hành trình đó, để có được những thành công như hôm nay, không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo của ban lãnh đạo Telin Group, mà đứng đầu phải kể đến Chủ tịch HĐQT- Ông Lê Tuấn Hải.

Thành công của Telin còn tri ân từ những đóng góp nhiệt huyết, hết mình của đội ngũ cán bộ nhân viên trong “ gia đình” Telin qua các thời kỳ. Ở đó, mọi nhân sự đều được khơi mở tiềm năng, được lắng nghe, được sáng tạo, được phát huy hết thế mạnh của mình và nhận được sự đồng hành, động viên, khích lệ, khen thưởng thích đáng đối với những cống hiến và đóng góp với công ty. Phần thưởng đa dạng, ngoài kinh tế, sẽ là những chuyến du lịch gắn kết các thành viên Telin cùng gia đình được tổ chức hàng năm, tiệc tất niên, những buổi dã ngoại khai xuân, tiệc sinh nhật, những giải đấu thể thao vui nhộn… tất cả cùng góp phần tạo nên “Văn hóa Telin”.

Trên hành trình 30 năm đó luôn có sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành của các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Telin luôn nhớ, tri ân và coi đó là động lực để công ty ngày càng hoàn thiện, tiếp tục phấn đấu & phát triển.

Chặng đường 30 năm vừa đủ dài để Telin khẳng định thương hiệu và vị thế doanh nghiệp của mình trên thương trường, là những kinh nghiệm và nguồn lực quý báu đã tích lũy, giúp công ty tự tin vững bước. Trên nền tảng đã có, trong tương lai, Telin Group đề ra mục tiêu tiếp tục phấn đấu để mang lại những sản phẩm bất động sản, năng lượng sạch, máy móc thiết bị có chất lượng tới quý khách hàng và đối tác.