Techcombank và hành trình dẫn đầu thanh toán nội địa

Không bất ngờ khi một ngân hàng tư nhân vươn lên dẫn đầu thanh toán nội địa. Nhìn lại chặng đường để Techcombank vươn lên vị trí dẫn đầu, trở thành ngân hàng xuất sắc nhất năm là một hành trình với sự tập trung chuyển đổi số hóa và gia tăng trải nghiệm khách hàng với sự trung thành theo đuổi phương châm “khách hàng là trọng tâm”.

Những bước đi sớm

Tech trở thành cái tên quen thuộc với thị trường và Khách hàng, công chúng vì chính những nỗ lực xây dựng nền tảng, đổi mới công nghệ. TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định, sự thành công của Techcombank đến từ chính sự tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số.

20 năm về trước, Techcombank từng tạo dữ kiện đáng chú ý khi dành nguồn vốn lên tới 20% so với quy mô vốn điều lệ để trở thành ngân hàng đầu tiên sở hữu hệ thống ngân hàng lõi Temenos của Thụy Sĩ vào năm 2001. Từ 2016 - 2020, ngân hàng này dành tới 300 triệu USD cho đầu tư công nghệ.

Trong chiến lược tiếp theo từ 2021-2025, Techcombank tiếp tục đầu tư cho công nghệ với sự nhận thức khá rõ về việc xây dựng nền tảng: “Công nghệ sẽ dẫn dắt cuộc sống. Ví dụ người ta thường nghĩ các sản phẩm quản lý tài sản chỉ dành cho người giàu. Tuy nhiên công nghệ ngày nay cho phép cung cấp các giải pháp này với chi phí thấp hơn, từ đó “đại chúng hóa” các sản phẩm tài chính phức tạp hơn” - Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ.

Trong tháng 9/2021, Techcombank cũng đã công bố chọn Amazon Web Services làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây để chuyển đổi hành trình trải nghiệm khách hàng. Quy mô của thỏa thuận lên đến 500 triệu USD trong 5 năm tới.

“Chiến lược theo đuổi công nghệ số từ những năm trước đã giúp Techcombank tạo ra những bứt phá kỳ tích. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Techcombank tiếp tục vượt qua thách thức trong thời điểm nền kinh tế khó đoán định”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Chính sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nền tảng công nghệ giúp khả năng xử lý giao dịch của Techcombank nhanh, an toàn cho khách hàng cá nhân và cả doanh nghiệp. Riêng với doanh nghiệp cũng có thể đạt đến 13 triệu giao dịch/ngày, đảm bảo thanh toán thông suốt. Techcombank đã được nhiều tổ chức vinh danh bởi những nỗ lực vượt thách thức của đại dịch để duy trì đà tăng trưởng bền vững và tạo kỳ tích với việc dẫn đầu toàn hệ thống về cả khối lượng và số lượng giao dịch nội địa để vươn lên “soán ngôi” người bạn Vietcombank đã tại vị 5 năm qua.

Am hiểu nhu cầu và tạo giải pháp phù hợp với từng phân khúc

Sự khác biệt và dẫn dắt của Techcombank so với các Ngân hàng chính là từ việc tiếp cận theo giải pháp, nhóm giải pháp chứ không phải sản phẩm riêng biệt. Nhà băng này đầu tư rất lớn ở việc nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng để xây dựng những giải pháp – gói giải pháp cho từng phân khúc, từng đối tượng khách hàng.

Với khách hàng cá nhân, mọi nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn, trong các hoạt động đời sống của khách hàng đều được phục vụ "trọn gói": từ dịch vụ tài chính cho đến đầu tư và quản lý gia sản cho khách hàng như chính định hướng mà nhà băng này hướng đến.

Tiên Phong ưu đãi miễn phí khách hàng cá nhân, tăng cường chất lượng dịch vụ và nhiều ưu đãi là nền tảng để Techcombank liên tục thu hút khách hàng đến giao dịch. Giai đoạn 2016 - 2020, Techcombank lần lượt vượt mốc số lượng khách hàng phục vụ từ 5 triệu, đến 7 triệu và kết năm 2020 đạt đến 8,4 triệu khách hàng. Đến hết quý 4/2021, quy mô khách hàng mà Techcombank phục vụ đã đạt gần 9,6 triệu. Giá trị khi trở thành “ngân hàng được khách hàng chọn”, còn được cụ thể hóa ở một kỷ lục của Techcombank trên thị trường: Tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) liên tục gia tăng từ 22,7% lên 24,1%, 28,7%, 34,5% và đột biến lên 46,1% qua các năm giai đoạn 2016 - 2020 và đạt 50,5% kết thúc quý 4/2021 nhờ đẩy mạnh các gói sản phẩm dịch vụ tiền gửi và giao dịch trực tuyến.

Những số liệu do NAPAS công bố kèm vinh danh Bank of the year – Ngân hàng thanh toán xuất sắc trong năm cho thấy sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trực tiếp và một số lượng khách hàng gián tiếp đồ sộ đã thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống Techcombank. Đặc biệt, Techcombank đồng thời được vinh danh “Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu thanh toán không dùng tiền mặt” (Outstanding Bank in Cashless Payment Transition), dựa trên tiêu chí chuyển dịch về tỷ trọng giao dịch rút tiền sang giao dịch thanh toán (trên POS và ECOMMERCE).... khẳng định một quá trình thành công của Techcombank trong việc thúc đẩy thay đổi thói quen của người dùng, hướng đến xã hội hóa không dùng tiền mặt, thực thi đề án mà Chính phủ đã đề ra.

“Việc triển khai các hoạt động thúc đẩy thanh toán nội địa luôn là định hướng ưu tiên của Techcombank trong những năm vừa qua. Trong bối cảnh ngân hàng đã thiết lập hệ sinh thái số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế để mang lại trải nghiệm tiện ích- nhanh chóng - an toàn cho người tiêu dùng, phù hợp với các định hướng của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ Việt Nam” Ông Darren Buckley - Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank chia sẻ