TCP Việt Nam hào hứng bước tiếp hành trình tôn vinh những tấm gương 'Thanh niên sống đẹp'

Sau 3 tháng kể từ khi chính thức phát động hành trình tìm kiếm và tôn vinh những tấm gương “Thanh niên Sống đẹp” trên khắp cả nước, danh sách đề cử 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam năm 2023 đã được công bố.

Đến từ nhiều vùng đất khác nhau trên khắp dải đất Việt, họ là những bạn học sinh, sinh viên, các y bác sỹ, giáo viên, chiến sỹ công an, vận động viên, doanh nhân, người lao động,… với tuổi đời còn rất trẻ, song đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trên đa dạng các lĩnh vực đời sống, bao gồm Học tập và nghiên cứu khoa học, Sự nghiệp giáo dục và giảng dạy, Hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao, Chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an ninh và an toàn xã hội, Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Lao động sản xuất, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Có cá nhân mới tròn 17 tuổi khi được đưa vào danh sách đề cử tuyên dương và trao giải thưởng. Đó là em Võ Hoàng Hải, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội), chủ nhân của tới hai tấm Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật lý, hay em Nguyễn Ngọc Bảo Nam, học sinh trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển với danh sách thành tích học tập và hoạt động xã hội ấn tượng, rạng danh quê hương Cà Mau. Có những tấm gương đã từng được nhận giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh/thành phố, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương của Chủ tịch nước vì những đóng góp tích cực, có tác động sâu rộng trong cộng đồng như chị Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Bác sỹ - Trợ lý Phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 175 Tp. Hồ Chí Minh hay chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, Vận động viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Có những hiện tượng truyền cảm hứng như “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), người đã giành tới 4 tấm Huy chương vàng tại SEA Games 32, gây kinh ngạc cho toàn bộ giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao khu vực Đông Nam Á. Là “hiệp sỹ bóng đêm” Lê Anh Tuấn (Bình Dương), một người lao động bình thường đã biến chiếc xe chở hàng của gia đình thành xe cấp cứu, thực hiện gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí tại địa phương anh. Tất nhiên không thể thiếu những thanh niên đặc thù với nghị lực sống phi thường, vượt lên số phận để sống có ích cho cộng đồng như trường hợp của “cô giáo không tay” Lê Thị Thắm (Thanh Hoá).

Đó mới chỉ là một vài cái tên trong danh sách 20 tấm gương trẻ đại diện cho tinh thần xung kích, lối sống nhân văn, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam. Với những việc làm, hành động và tác động rất cụ thể, họ đã được báo chí, xã hội ghi nhận, để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần lan toả nguồn năng lượng, lối sống tích cực trong cộng đồng.

Đại diện cho công ty TCP Việt Nam, đối tác của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và là đơn vị đồng hành của Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” trong suốt 4 năm qua, ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ: “Với cam kết gắn bó và hợp tác dài hạn với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội nhằm triển khai những hoạt động ý nghĩa, góp phần khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam phát triển, trở thành lực lượng năng động, sáng tạo, có tri thức, hoài bão, nghị lực và lối sống nhân văn, TCP Việt Nam luôn trân trọng và đề cao cơ hội được đồng hành cùng TƯ Hội LHTN Việt Nam trên hành trình “Thanh niên sống đẹp”. Dù đã bước sang năm thứ 4 liên tiếp cá nhân tôi được biết và tìm hiểu về các tấm gương, sự xúc động, khâm phục và cảm mến của tôi dành cho thế hệ trẻ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thành tích đáng nể là một chuyện, song nhiều bạn đã trưởng thành trong điều kiện sống vô cùng đặc biệt hoặc có xuất phát điểm rất khiêm tốn. Điều mà các bạn đã làm được đã chứng minh “tầm vóc” của các bạn cũng như tiềm năng đáng nể của thế hệ trẻ Việt Nam”.

Trong thời gian sắp tới, các đại diện từ TƯ Hội LHTN Việt Nam và công ty TCP Việt Nam – đơn vị tổ chức chương trình sẽ trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi các tấm gương được đề cử. Hành trình “Thanh niên Sống đẹp” sẽ khép lại vào tháng 11/2023 với Lễ vinh danh và trao giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, hành trình sống đẹp của các tấm gương thanh niên Việt Nam chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Hành trình tiếp năng lượng tích cực, song hành đi lên cùng thế hệ trẻ Việt Nam của TCP Việt Nam cũng vậy, ông Huân chia sẻ.