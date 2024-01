Taylor Swift bị phát tán ảnh khiêu dâm

TPO - Những bức ảnh khiêu dâm giả mạo của Taylor Swift được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng fan bức xúc vì không có quy định pháp luật nào xử lý trường hợp hình ảnh bị bôi nhọ.

Ngày 25/1, New York Post đưa tin những bức ảnh được tạo ra bằng deepfakes - phương tiện tổng hợp đã được điều khiển bằng kỹ thuật số để thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác - cho thấy Taylor Swift ở nhiều tư thế khiêu dâm khác nhau trong một trận đấu của đội Kansas City Chiefs, ăn theo mối quan hệ tình cảm mới công khai của “Công chúa nhạc đồng quê” với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

Hiện chưa rõ ai đã tạo ra những bức ảnh nhạy cảm cũng như ai là người đầu tiên chia sẻ chúng trên nền tảng X (Twitter). Tính đến sáng ngày 25/1 (giờ Mỹ), từ khóa “Taylor Swift AI” đã trở thành xu hướng trên trang mạng xã hội nổi tiếng, với hơn 58.000 bài đăng.

Điều này khiến Swifties (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) bức xúc khi thần tượng bị lấy ra làm trò tiêu khiển. Họ chia sẻ hàng loạt bài viết kêu gọi công bằng và bảo vệ giọng ca Safe & Sound:

“Làm thế nào mà điều này không được gọi là tấn công tình dục? Chúng ta đang nói về việc cơ thể/khuôn mặt của phụ nữ bị sử dụng cho mục đích mà cô ấy có thể sẽ không bao giờ cho phép hoặc cảm thấy thoải mái. Tại sao không có điều luật nào ngăn chặn hành vi này?”.

“Khi nhìn thấy những bức ảnh AI của Taylor Swift, tôi không thể tin vào mắt mình. Những bức ảnh đó thật là kinh tởm”.

“Bảo vệ Taylor Swift và dừng chia sẻ những bức ảnh khiêu dâm AI. Những kẻ tạo ra chúng thật bệnh hoạn”.

Bên cạnh đó, một số người nhận định trường hợp của Taylor Swift dù sai trái nhưng phần nào thức tỉnh mọi người về mặt trái của trí tuệ nhân tạo.

“Tôi cho rằng chúng ta nên vui mừng vì Taylor Swift đã vô tình khiến công chúng chú ý đến mối nguy hiểm do AI tạo ra. Thật đáng buồn vì phải mất một thời gian dài mọi người mới quan tâm đến thực trạng này. Sau đây là những câu chuyện khác: các nam sinh đã dùng deepface làm nội dung khiêu dâm của hơn 30 nữ sinh tại trường trung học ở New York; nữ diễn viên Marvel Xochitl Gomez (17 tuổi) đã tìm thấy ảnh 18+ của chính mình do AI tạo ra trên mạng xã hội; streamer QTCinderella bức xúc vì ảnh khiêu dâm AI của mình tràn lan trên Internet”, một tài khoản X có tích xanh bày tỏ quan điểm.

Daily Mail dẫn nguồn tin riêng cho biết Taylor Swift được cho là đang xem xét hành động pháp lý chống lại trang web deepfakes tạo ra những hình ảnh AI phản cảm về cô.

Trên thực chế, chính quyền Mỹ đã bắt đầu có những hành động cụ thể để ngăn chặn hành vi sử dụng AI cho mục đích xấu.

Tháng 10/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn AI tạo ra tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em hoặc tạo ra hình ảnh riêng tư không có sự đồng thuận của các cá nhân thực. Lệnh này cũng yêu cầu chính phủ liên bang ban hành hướng dẫn làm mờ hoặc gắn logo vào các sáng tạo AI.

Nội dung khiêu dâm deepfake không có sự đồng thuận đã bị coi là bất hợp pháp ở Texas, Minnesota, New York, Hawaii và Georgia. Tuy nhiên, việc chưa có khung pháp lý chung cho toàn nước Mỹ dẫn đến vụ việc lưu hành các hình ảnh khỏa thân do AI tạo ra tại các trường trung học ở New Jersey và Florida.

Giữa tháng 1, các Hạ nghị sĩ Mỹ Joseph Morelle và Tom Kean đã đề xuất lên Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ bản dự thảo Đạo luật ngăn chặn hành vi giả mạo deepfakes các hình ảnh riêng tư. Dự luật quy định việc chia sẻ vô căn cứ các hình ảnh khiêu dâm được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số bị xem là tội phạm liên bang, với các hình phạt có thể áp dụng như ngồi tù, phạt tiền hoặc cả hai. Ngoài ra, nếu dự luật được thông qua, nạn nhân được phép kiện những kẻ phạm tội lên tòa án dân sự.

Tú Oanh